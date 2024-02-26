Латвія хоче заборонити імпорт російського зерна в ЄС. Фото з відкритих джерел

Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна, та вимагає вжити подібні заходи на рівні Європейського союзу.

Там вважають, що вся така продукція може бути замінена товарами з України, заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

— Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія Ухвалила національне законодавство, яке захищає нас від російського імпорту до Латвійської Республіки. Це не вражає транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС. Але з минулого четверга наш парламент (Латвії, — прим.) ухвалив заборону на російське зерно та на імпорт продовольства в Латвійську Республіку. Все, що імпортується з Росії, може імпортуватися з України. І таким чином, ми підтримаємо Україну, а не допомагатимемо Росії підгодовувати її машину війни, — підкреслив Армандс Краузе.

Він зауважив, що Спільна сільськогосподарська політика ЄС потребує уточнення, оскільки з часів її останнього перегляду у 2021 році багато змінилося, і наразі Європа має війну на порозі. Цей розвиток багато чого змінює як у геополітичній ситуації, так і на ринку. Україна, наприклад, не може доставляти зерно в Африку, де є країни, які його гостро потребують.

— Зараз ми маємо ці труднощі на (польському) кордоні. Ми повністю підтримуємо Україну. З точки зору Європейського Союзу, те, що відбувається на кордоні, не є зрозумілим. Ми маємо переконатися, що в нас є вільний рух товарів між країнами ЄС, і що ми не маємо заблокованих кордонів. Ми маємо швидко адаптуватися. І не говорити «ми подумаємо про це, і щось зробимо за пару років». Я думаю, війна завершиться до того. Ми маємо діяти швидко, — наголосив латвійський міністр.

Нещодавно Латвійський парламент ухвалив поправки до закону про сільське господарство та розвиток села, якими заборонили імпорт сільськогосподарської та кормової продукції з РФ та Білорусі.