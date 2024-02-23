Сейм Латвії. Фото: Reinis Inkēns, Saeima

Латвійський парламент ухвалив поправки до закону про сільське господарство та розвиток села, якими заборонили імпорт сільськогосподарської та кормової продукції з РФ та Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сейм Латвії.

Відповідно до поправок, також забороняється ввезення цієї продукції з третіх країн, якщо вона походить з Росії чи Білорусі.

Заборона на імпорт поширюватиметься на продукцію, яка залишається в Латвії, а не на ту, що йде транзитом до інших членів Європейського Союзу.

Прийнятий законопроєкт є додатковим елементом спільної санкційної політики ЄС, яка досі реалізується у відповідь на війну Росії проти України.

За даними Міністерства сільського господарства Латвії, за перші 10 місяців 2023 року імпорт російської сільськогосподарської та кормової продукції в Латвію становив 280 мільйонів євро.

Раніше Латвія законодавчо заборонила своїм спортсменам грати проти команд РФ та Білорусі.