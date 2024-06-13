Аркадій Корнацький, фото: agropolit.com

Колишній нардеп отримав підозру у незаконному отриманні понад 900 тисяч гривень компенсації за оренду готельного номеру у Києві.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Зазначимо, що САП не називає прізвище нардепа, проте агентство Інтерфакс.Україна зазначає, що йдеться саме про Корнацького. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тисяч гривень компенсації за оренду готельного номера у Києві.

Як з'ясувало слідство, нардеп отримував кошти з бюджету апарату Верховної Ради з 2014 по 2019 роки, приховуючи наявність власної квартири в Києві. У САП зазначили, що розслідування у цій справі триває.

Аркадій Корнацький — народний депутат України восьмого скликання. До 2019 року був членом фракції Блок Петра Порошенка та членом парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. У 2019 році він балотувався на посаду президента України як безпартійний самовисуванець.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють заступника голови Рівненської обласної ради в одержанні пів мільйона гривень неправомірної вигоди.