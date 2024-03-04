НАТО розпочинає масштабні навчання у Скандинавії. Фото: Reuters

Північноатлантичний альянс розпочинає масштабні навчання в північних регіонах Фінляндії, Норвегії та Швеції.

Про це пише «Радіо Свобода».

У навчаннях, які триватимуть майже два тижні, візьмуть участь 20 тисяч військових із 13 країн — Бельгії, Великобританії, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та США.

За даними армії Фінляндії, у навчаннях Nordic Response 2024 під керівництвом Норвегії беруть участь понад 4 тисяч фінських солдатів. Фінляндія та Швеція, які останніми приєдналися до Альянсу, братимуть участь в навчаннях вперше.

За даними норвезьких військових, близько половини учасників навчатимуться на суші. Решта будуть тренуватися на понад 50 кораблях або понад 110 літаках, які беруть участь у великих навчаннях.

— Ми повинні бути в змозі дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії. З огляду на поточну безпекову ситуацію в Європі, навчання є надзвичайно актуальними та важливішими, ніж будь-коли раніше, — заявив командувач Центру повітряних операцій Норвегії Трон Стренд.

Раніше повідомлялося, що НАТО створить у Польщі центр тренування та обміну досвідом з українськими військовими.