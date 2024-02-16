Єнс Столтенберг, фото: Укрінформ

Учора, 15 лютого, у Брюсселі міністри оборони країн НАТО прийняли рішення про створення у польському Бидгощі тренувального центру, в якому українські військові підвищуватимуть кваліфікацію.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Центр дозволить залучати військовослужбовців з країн Альянсу.

«Сьогодні ми вирішили створити новий спільний центр НАТО та України для аналізу, тренувань і навчання в Польщі», — сказав Єнс Столтенберг.

За його словами, у цьому центрі українські військові зможуть ділитися уроками, отриманими під час російсько-української війни.

Генсек НАТО підкреслив, що цей спільний центр потрібен не лише Україні, а й самому Альянсу.

«Цей центр дозволить Україні ділитися досвідом, який вона здобула під час російської-української війни, і створить структуру, що дасть можливість ЗСУ навчатися та тренуватися рука об руку з натівськими партнерами», — повідомив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав «гарною справою» для Альянсу і для США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити її стати повноцінним членом НАТО.

Зазначимо, що упродовж листопада-грудня 2023 року у Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів НАТО, зокрема щодо ведення бойових дій та підготовки ВМС.

В Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджений 301 стандарт НАТО, зокрема 181 — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу) та 116 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства. Загалом в Альянсі діє 1135 стандартів.

Як відомо в Міноборони та ЗСУ вже запроваджено понад чверть від загальної кількості (26,5%).

Нагадаємо, Україна буде одним із пріоритетів на саміті лідерів НАТО, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні.