Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Суспільне

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав «гарною справою» для Альянсу і для США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити її стати повноцінним членом НАТО.

Про це повідомляє Fox News.

Генсек нагадав, що НАТО створювався, щоб запобігти війні.

«Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України», — заявив Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб російський диктатор Володимир Путін не досяг бажаного в Україні, тому що це стане заохоченням для інших авторитарних режимів.

«Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу», — сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, що 15 січня, Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Він провів зустрічі з головами обох палат парламенту Швейцарії, керівниками партій і фракцій та президенткою країни Віолою Амхерд.

За результатами зустрічі стало відомо, що у жовтні 2024 року Швейцарія проведе в Женеві конференцію з гуманітарного розмінування України.

Зазначимо, що упродовж листопада-грудня 2023 року у Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів НАТО, зокрема щодо ведення бойових дій та підготовки ВМС.

Як нагадали у відомстві, в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджений 301 стандарт НАТО, зокрема 181 — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу) та 116 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства. Загалом в Альянсі діє 1135 стандартів.

Як відомо в Міноборони та ЗСУ вже запроваджено понад чверть від загальної кількості (26,5%).

Нагадаємо, Україна буде одним із пріоритетів на саміті лідерів НАТО, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні.