У жовтні 2024 року Швейцарія проведе в Женеві конференцію з гуманітарного розмінування України.

Про це на пресконференції 15 січня оголосила президентка Швейцарії Віола Амгерд за підсумками переговорів із Володимиром Зеленським, повідомляє «Європейська правда».

Голова швейцарської Федеральної ради наголосила, що для майбутньої відбудови України центральним питанням є розмінування, й нагадала, що її держава минулого року затвердила розрахований на чотири роки пакет допомоги на понад 100 мільйонів євро.

«У жовтні цього року в Женеві відбудеться конференція з цього питання», — анонсувала вона, не уточнивши подробиць.

Віола Амгерд зазначила, що гуманітарне розмінування є передумовою для повернення переміщених українців у домівки та збору урожаю.

«Якщо у такій великій країні-експортері, як Україна, буде збиратися менше врожаю, це, як відомо, матиме глобальні негативні наслідки», — пояснила голова швейцарської Федеральної ради.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від Хорватії 5 мільйонів євро та від Іспанії 1,5 мільйона на потреби гуманітарного розмінування.

Також 11 жовтня Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, що Словенія також виділила Україні 1,5 мільйони євро на гуманітарне розмінування.

Раніше повідомлялось, що Литва створила коаліцію з розмінування в Україні та запросила приєднатися до ініціативи країни, здатні підготувати кваліфікованих фахівців або забезпечити українську армію необхідним обладнанням.

У грудні 2023 року глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію коаліції з розмінування заступнику міністра оборони України Юрію Джигиру під час візиту останнього до Вільнюса.