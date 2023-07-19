Литва створила коаліцію з розмінування в Україні та запрошує приєднатися до ініціативи країни, здатні підготувати кваліфікованих фахівців або забезпечити українську армію необхідним обладнанням.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Литви.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що коаліція створюється за принципом «навчай і оснасти».

— Ми запрошуємо країни долучитися до нової коаліції інструкторами та обладнанням, — сказав він.

Крім того, він повідомив, що зараз існує більша та гостріша потреба у підтримці західних країн, щоб якнайшвидше припинити війну та допомогти Україні перемогти.

Зазначається, що подібний принцип уже використовується у проєкті з навчання українських військових у Литві, що реалізовується спільно з Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією та Данією.