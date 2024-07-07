В Миколаївському районі сталась смертельна ДТП, ілюстративне фото

На дорозі біля села Грейгове в Миколаївському районі сталась аварія, в якій загинули троє людей.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Миколаївській області.

Інцидент трапився ввечері 6 липня. Як з’ясувалось, під час руху водій ВАЗ-2101 допустив з'їзд у кювет, зіткнувшись з деревом.

В результаті аварії від отриманих травм на місці загинули три особи: чоловік, жінка та дитина 2023 року народження. Тіло немовляти деблокували з понівеченої автівки рятувальники. Дорослих рятувальники вивільнили спільно з поліцейськими.

Також постраждали двоє дітей та ще одна жінка, які були пасажирами авто. Їх з травмами різного ступеню госпіталізовано в лікувальні заклади Миколаєва.

Нагадаємо, в 2023 році в результаті дорожньо-транспортних пригод на території Миколаївської області загинули 120 людей.

Зазначимо, що найбільший приріст ДТП з постраждалими за 2024 рік зафіксовано у Херсонській (+26%) та Миколаївській (+23%) областях.