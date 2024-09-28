На Миколаївщині сталось 7 пожеж за добу: від вогню врятовано кілька будівель

Миколаївські рятувальники гасять пожежу в районі, фото: ДСНС Миколаївщини

Впродовж доби 27 вересня в Миколаївській області сталося 7 пожеж, 3 з яких у житловому секторі, а 4 — на відкритих територіях.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зокрема завдяки швидкому реагуванню та роботі вогнеборців вдалося врятувати житловий будинок, дачу та нежитлову будівлю в Баштанському і Миколаївському районах, а також у самому Миколаєві.

Для ліквідації вогню залучили 8 одиниць спецтехніки та 31 рятувальника, а також вогнеборців місцевих пожежних охорон «Пересадівка» та «Галицинове». На місцях працювали й представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Миколаївській області протягом 26 вересня та в ніч на 27 вогнеборці загасили 12 пожеж. Внаслідок обстрілів у Миколаївському районі загорівся автомобіль.