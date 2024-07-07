Пошкоджений підʼїзд будинку на Крилова в Миколаєві, фото: «НикВести»

Третя експертиза зруйнованої ракетним ударом багатоповерхівки на Крилова, 54 рекомендувала знести 8-10 поверхи сьомого під'їзду.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов.

— Що ми маємо? Технічний звіт, який каже, що під'їзд №7 по Крилова, 54 віднесено до 3-ї категорії руйнувань. Тобто це означає демонтаж. Але сам експерт, незважаючи на те, що це 3-я категорія, пропонує зробити демонтаж з 8-го по 10-й поверх з укріпленням стіни 6-го під'їзду, ремонтом покрівлі над 6-м під'їздом і все, – сказав Ігор Набатов.

Після цього експертний висновок пропонує замовити ще один технічний звіт, який надасть відповідь, чи зможе конструкція витримати подальші надбудування, пояснив він.

Водночас, каже Ігор Набатов, оскільки сьомий під'їзд віднесено до 3-ї категорії руйнувань, його мешканці можуть подавати заявки на отримання житлових сертифікатів.

— У нас не було протиріч між собою у першому та другому технічному звіті щодо 7-10 поверхів. Але до цього часу у нас була трохи колізійна ситуація щодо квартир, які знаходилися на 1-6 поверсі. Адже, на жаль, комісія не розглядала такі заяви, – пояснив Ігор Набатов.

Попередньо, роботи з демонтажу 8-10 поверхів сьомого під'їду, укріплення стіни шостого під'їзду та покрівлі над ним, а також повторна експертиза коштуватимуть близько 25 мільйонів гривень, повідомив заступник директора департаменту.

— Що стосується виконання тих робіт, які були рекомендовані третім технічним звітом, то департамент направив на організації, які займаються подібними роботами запит цінових пропозицій. Ми отримали три пропозиції. Найдешевша складає 29 мільйонів гривень. Дуже велика сума. І це пов'язано з тим, що це панельний будинок. Це, в принципі, одна з причин. На сьогоднішній день на території України, на жаль, панельні будинки фактично не відбудовуються. В тому ж Харкові є вже випадки знесення повністю панельних будинків, які були після влучання ворожих ракет, – сказав він.

Ці кошти, додав Ігор Набатов, планують виділити з резервного фонду міського бюджету.

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Зруйнований будинок на Крилова, 54

Ворожий удар по будинку на Крилова, 54 стався у вересні 2022 року. Тоді по будівлі вдарили ракетами типу С-300.

Про відмову власників квартир по Крилова, 54 щодо демонтажу частини напівзруйнованого будинку стало відомо в середині жовтня 2023 року. Тоді в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що не знають як вирішувати цю проблему.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, страх місцевих зумовлений тим, що їхні земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків. Водночас директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний повідомив, що якщо місцеві й надалі будуть відмовляти у демонтажі, то у подальшому отримають мінімальні шанси на відновлення будинку.

У листопаді 2023 року жителі багатоповерхівки замовили незалежну експертизу напівзруйнованої ворожим обстрілом будівлі, яка дала відповідь, що дім можна відновлювати.

Для остаточного розуміння того, чи підлягає зруйнований підʼїзд багатоповерхівки на Крилова, 54 відновленню, департамент житлово-комунального господарства замовив третю експертизу.