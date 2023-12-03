Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію коаліції з розмінування заступнику міністра оборони України Юрію Джигиру під час візиту останнього до Вільнюса.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Концепція включає в себе як елементи «гуманітарного розмінування» звільнених окупованих територій, так і «бойового розмінування» на лінії зіткнення з ворогом.

«Міни та нерозірвані снаряди, якими Росія засіяла наші землі — це не лише перешкода контрнаступу, це постріл в наших дітей та онуків, тому що заміновані країни продовжують потерпати від цих невидимих убивць десятиріччями після закінчення воєн. Литва сьогодні очолює дуже важкий напрямок боротьби з цією підступною зброєю. Зокрема, розширення роботи коаліції на зони бойових дій підтверджує готовність швидко враховувати найгостріші проблеми і знаходити шляхи їх вирішення», — наголосив Юрій Джигир.

За словами Арвідаса Анушаускаса, для литовської сторони реалізація цього питання є основним пріоритетом в наданні допомоги Україні на 2024-2026 роки. До протимінної коаліції, очолюваної Литвою, наразі мають намір приєднатися 22 країни.

Раніше повідомлялось, що Литва створила коаліцію з розмінування в Україні та запросила приєднатися до ініціативи країни, здатні підготувати кваліфікованих фахівців або забезпечити українську армію необхідним обладнанням.