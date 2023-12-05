Україна має отримати від Словенії 1,5 мільйони євро на гуманітарне розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

Зазначається, що за умовами Угоди, яку підписала Україна зі Словенією, кошти будуть надані ще цього року на безповоротній основі.

«Україна надзвичайно вдячна Уряду Словенії та словенському народу за підтримку, яку ми відчуваємо, та допомогу, що отримуємо з першого дня російської агресії. 1,5 мільйона євро, які Україна неймовірно вдячна отримати сьогодні від народу Словенії, допоможуть забезпечити саперів ДСНС та Державної служби спецтранспорту необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування. Ці кошти допоможуть пришвидшити очищення території нашої країни від вибухівки та збережуть життя й здоров’я багатьох українців», – зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Раніше повідомлялося, що Словенія готова виділити до 5 мільйонів євро грантових коштів на відбудову інфраструктурних об’єктів в Україні.