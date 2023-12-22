Упродовж листопада-грудня 2023 року у Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів НАТО, зокрема щодо ведення бойових дій та підготовки ВМС.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

«Сили оборони України продовжують курс на реформи, аби відповідати стандартам взаємосумісності з державами-членами НАТО», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед них — стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів та підготовки Військово-морських сил зі зв’язку.

Як нагадали у відомстві, в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджений 301 стандарт НАТО, зокрема 181 — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу) та 116 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства. Загалом в Альянсі діє 1135 стандартів.

Як відомо в Міноборони та ЗСУ вже запроваджено понад чверть від загальної кількості (26,5%).