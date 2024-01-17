Україна буде одним із пріоритетів на саміті лідерів НАТО, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

«На цьогорічному саміті у Вашингтоні ми підемо далі. Будемо робити все необхідне для забезпечення безпеки наших людей, наших націй і міжнародної системи, заснованої на правилах», — наголосив він.

За словами заступника генсека Альянсу, на саміті обговорять посилення колективної оборони, особливо протиповітряної та протиракетної оборони. Підтримка України також буде одним з основних пріоритетів саміту.

«Перше засідання Ради НАТО-Україна у форматі начальників генеральних штабів є ще одним свідченням нашої постійної підтримки цієї нації, адже українці також борються разом з нами. І ми будемо ще тісніше співпрацювати з нашими партнерами по всьому світу», — додав Мірча Джоане.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що підтримка України не благодійність, а інвестиція у власну безпеку.