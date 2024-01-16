Єнс Столтенберг прийняв участь у панельної дискусії на форумі в Давосі. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України є інвестицією у безпеку.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами Столтенберга, зараз Альянс нарощує виробництво зброї.

«Ми повинні їх підтримувати, і я також абсолютно впевнений, що союзники з НАТО продовжать надавати підтримку, тому що підтримка України — це не благодійність. Підтримка України — це інвестиції в нашу власну безпеку, тому союзники надали безпрецедентну підтримку», — заявив він.

Він також нагадав про угоду щодо придбання майже тисячі ракет для комплексів Patriot, «що є одним із прикладів того, як союзники активізуються, щоб поповнити власні запаси та мати можливість підтримувати Україну в майбутньому».

Нагадаємо, що у понеділок, 15 січня, Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Він провів зустрічі з головами обох палат парламенту Швейцарії, керівниками партій і фракцій та президенткою країни Віолою Амхерд.

За результатами зустрічі стало відомо, що у жовтні 2024 року Швейцарія проведе в Женеві конференцію з гуманітарного розмінування України.

Зазначимо, що упродовж листопада-грудня 2023 року у Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів НАТО, зокрема щодо ведення бойових дій та підготовки ВМС.

Як нагадали у відомстві, в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджений 301 стандарт НАТО, зокрема 181 — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу) та 116 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства. Загалом в Альянсі діє 1135 стандартів.

Як відомо в Міноборони та ЗСУ вже запроваджено понад чверть від загальної кількості (26,5%).