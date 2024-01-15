Російський військово-промисловий комплекс працює завдяки тіньовим зв’язкам з провідними країнами світу.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами переговорів із Президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амгерд.

«Україна розраховує на підтримку Швейцарії у глобальній роботі для блокування усіх схем обходу санкцій. Наразі ми бачимо, що російські ракети, які тероризують наші міста, інша зброя, яку вони використовують, робота їх ВПК базується на тіньових звʼязках з провідними країнами світу. У кожній російській ракеті — десятки компонентів, які створені компаніями з інших країн, зокрема і з Європи», — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, без такої електронно-компонентної бази російський терор став би значно меншим, бо виробництво ракет стало значно складнішим.

Український президент також підкреслив, що контроль за таким особливим видом експорту має велике значення. Він запросив Швейцарію до активної роботи з усіма партнерами та з міжнародною санкційною групою щодо тиску на Росію заради блокування її терористичного потенціалу.

Нагадаємо, що Іран розробив для Росії нову версію ударного дрона-камікадзе «Shahed-107».

Також у листопаді минулого року, Іран представив нову модифікацію ударного безпілотника Shahed-238, він є складнішим для виявлення. «Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий у цих держав є», — сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.