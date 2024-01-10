Іран розробив для Росії нову версію ударного дрона-камікадзе «Shahed-107».

Про це повідомляє Sky News.

За даними джерела видання в службах безпеки, Іран розробив новий ударний дрон Shahed-107. Його описують як «вибуховий і розвідувальний» БПЛА, ймовірно, оснащений технологією для пошуку бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими Силами оборони.

Зазначається, що «кілька одиниць» спеціально розробленого безпілотника, можливо, було запропоновано Росії в рамках угоди на понад два мільйони доларів.

За словами джерел, це відображає «значну роботу з проєктування сил, яку проводить Іран для підтримки інтересів Росії щодо України». Новий безпілотник Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням.

Безпілотник довжиною близько 2,5 метрів і розмахом крил у три метри можна запускати з транспортного засобу та, за оцінками, матиме радіус дії до 1500 км.

Ймовірно, його буде оснащено трансмітером для передачі відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту для ураження іншими БПЛА або системами озброєння.

Джерело в службі безпеки стверджувало, що іранські сили безпеки провели випробування з росіянами на авіабазі в центральному Ірані, яка включала безпілотники Shahed-107 і Shahed-136.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року, Іран представив нову модифікацію ударного безпілотника Shahed-238, він є складніши для виявлення. «Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий у цих держав є», — сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.