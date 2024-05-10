Візит Петра Котіна. Фото: Миколаївська обласна рада

Південноукраїнську АЕС із робочим візитом відвідав виконувач обов’язки голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної ради.

Петра Котіна зустрічали голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, гендиректор філії «ВП «ПАЕС» Ігор Полович, міський голова Южноукраїнська Валерій Онуфрієнко та секретар Южноукраїнськом міськради Денис Кравченко.

«Останнім часом росіяни цілять наші обʼєкти критичної інфраструктури, аби лишити Україну світла та тепла. Але наші воїни боронять небо, а енергетики — безперестану працюють для стабілізації ситуації. Енергоатом анонсував будівництво енергоблоків №4 та №5», — повідомив Антон Табунщик.

Візит Петра Котіна. Фото: Миколаївська обласна рада Візит Петра Котіна. Фото: Миколаївська обласна рада Візит Петра Котіна. Фото: Миколаївська обласна рада

Наразі тут експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, а нові два будуть збудовані за технологією АР1000 Westinghouse. Для цього вже почали розробляти проєкт та техніко-економічне обґрунтування. Надалі буде проводитись державна експертиза тощо.

Також у рамках візиту провели нараду з керівництвом ПАЕС, її працівниками, а також владою громади. Обговорили низку виробничих питань, а саме — основні показники Компанії за перші 4 місяці 2024 року, реалізацію Енергетичної стратегії України та будівництво 10 ГВт атомних потужностей до 2050 року, а також кроки із довгострокового самозабезпечення Енергоатома ядерним паливом.

«Ми, як представники місцевого самоврядування, на рівні різних рад підтримуємо роботу цих підприємств та ПАЕС зокрема. Те, що в умовах повномасштабної війни Україна працює над відновленням — феномен для всього світу. І ми продовжимо це робити, аби наша держава була міцнішою!», — наголосив голова облради.

Візит Петра Котіна. Фото: Миколаївська обласна рада Візит Петра Котіна. Фото: Миколаївська обласна рада Візит Петра Котіна. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що у КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради відбулося відкриття гібридної сонячної електростанції.У відкритті взяв участь голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.