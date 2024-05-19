Польща хоче отримати європейський кредит на будівництво «залізного купола»

Польща має намір отримати від Європейського інвестиційного банку пів мільярда злотих (близько 117 мільйонів євро) кредиту на будівництво «залізного купола», зокрема його супутникового компонента.

Про це під час пресконференції у Кракові заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає кореспондент «Укрінформу».

Туск зауважив, що Польща разом з іншими країнами Євросоюзу планує побудувати «залізний купол», щоб гарантувати безпечне небо над країною.

За його словами, з досвіду України й Ізраїлю відомо, що «одна країна не зможе дати собі раду з гарантуванням безпеки повітряного простору». Саме тому має бути створений «залізний купол» над регіоном і цілим континентом, сказав прем’єр. Він додав, що Варшава вже ухвалила рішення про будівництво відповідного супутникового компонента в межах цієї програми.

«У понеділок, 20 квітня, я вестиму переговори з Європейським інвестиційним банком про завершення процесу фінансування цього супутникового компонента, і ми отримаємо кредит у пів мільярда злотих, який підвищить нашу безпеку», — повідомив голова польського уряду.

Нещодавно Туск повідомив про наміри уряду Польщі приєднатися до ініціативи «Європейський небесний щит». Це проєкт будівництва інтегрованої наземної європейської системи ПРО, що містить засоби боротьби з балістичними ракетами. Станом на січень 2024 року в ініціативі беруть участь 19 європейських країн.

Нагадаємо, днями Польща розпочала будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю.