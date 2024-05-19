Польща має намір отримати від Європейського інвестиційного банку пів мільярда злотих (близько 117 мільйонів євро) кредиту на будівництво «залізного купола», зокрема його супутникового компонента.
Про це під час пресконференції у Кракові заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає кореспондент «Укрінформу».
Туск зауважив, що Польща разом з іншими країнами Євросоюзу планує побудувати «залізний купол», щоб гарантувати безпечне небо над країною.
За його словами, з досвіду України й Ізраїлю відомо, що «одна країна не зможе дати собі раду з гарантуванням безпеки повітряного простору». Саме тому має бути створений «залізний купол» над регіоном і цілим континентом, сказав прем’єр. Він додав, що Варшава вже ухвалила рішення про будівництво відповідного супутникового компонента в межах цієї програми.
«У понеділок, 20 квітня, я вестиму переговори з Європейським інвестиційним банком про завершення процесу фінансування цього супутникового компонента, і ми отримаємо кредит у пів мільярда злотих, який підвищить нашу безпеку», — повідомив голова польського уряду.
Нещодавно Туск повідомив про наміри уряду Польщі приєднатися до ініціативи «Європейський небесний щит». Це проєкт будівництва інтегрованої наземної європейської системи ПРО, що містить засоби боротьби з балістичними ракетами. Станом на січень 2024 року в ініціативі беруть участь 19 європейських країн.
Нагадаємо, днями Польща розпочала будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю.
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Польща має намір отримати від Європейського інвестиційного банку пів мільярда злотих (близько 117 мільйонів євро) кредиту на будівництво «залізного купола», зокрема його супутникового компонента.
Про це під час пресконференції у Кракові заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає кореспондент «Укрінформу».
Туск зауважив, що Польща разом з іншими країнами Євросоюзу планує побудувати «залізний купол», щоб гарантувати безпечне небо над країною.
За його словами, з досвіду України й Ізраїлю відомо, що «одна країна не зможе дати собі раду з гарантуванням безпеки повітряного простору». Саме тому має бути створений «залізний купол» над регіоном і цілим континентом, сказав прем’єр. Він додав, що Варшава вже ухвалила рішення про будівництво відповідного супутникового компонента в межах цієї програми.
«У понеділок, 20 квітня, я вестиму переговори з Європейським інвестиційним банком про завершення процесу фінансування цього супутникового компонента, і ми отримаємо кредит у пів мільярда злотих, який підвищить нашу безпеку», — повідомив голова польського уряду.
Нещодавно Туск повідомив про наміри уряду Польщі приєднатися до ініціативи «Європейський небесний щит». Це проєкт будівництва інтегрованої наземної європейської системи ПРО, що містить засоби боротьби з балістичними ракетами. Станом на січень 2024 року в ініціативі беруть участь 19 європейських країн.
Нагадаємо, днями Польща розпочала будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю.