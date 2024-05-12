Дональд Туск. Фото з відкритих джерел.

Польща розпочала будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє видання TVN24.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що це пов'язано зі зростаючою загрозою, що виникає внаслідок агресії РФ проти України, а також з тиском білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

За його словами, сучасні зміцнення збудують уздовж усього польського кордону зі сходу. Він підкреслив, що йдеться не лише про внутрішній кордон Польщі, а й кордон Євросоюзу.

«Я знаю, що ми цього досягнемо, інвестуючи у східний кордон та у безпеку нашого кордону», — заявив Дональд Туск.

Дональд Туск запевнив командувачів Збройних сил Польщі та Прикордонної служби, що коли справа стосується безпеки країни обмежень у ресурсах немає.

«Не будемо економити на безпеці, коли думатимемо про оснащення польських солдатів найсучаснішою зброєю, так само не буде обмежень щодо охорони кордону», — заявив він.

Нагадаємо, як Зеленський привітав Туска із обранням на посаду прем'єра Польщі.