Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче запровадити комплексні санкції ЄС щодо сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі.

Він планує запропонувати Сейму проєкт резолюції із закликом до Єврокомісії щодо даного питання, пише РБК-Україна з посиланням на польські ЗМІ.

— Після повернення з Вільнюса я звернуся до спікера Сейму у Варшаві з пропозицією ухвалити резолюцію польського Сейму із закликом до Єврокомісії запровадити повні санкції щодо сільськогосподарської продукції, російських і білоруських харчових продуктів, — сказав Дональд Туск.

У Вільнюсі глава польського уряду зустрівся з прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте. Серед іншого Політики обговорили сільське господарство та питання імпорту сільськогосподарської продукції з України до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.