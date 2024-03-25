Мобілізація в Україні / Фото: Getty Images

У новому законопроєкті про мобілізацію є норма про призов до армії чоловіків з 19 років у разі, якщо вони пройшли базовий військовий вишкіл у 18 років.

Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, ця норма може стати «великою проблемою».

— Там (у законопроєкті — прим.) прописано таким чином — якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років, — припустив Дмитро Разумков.

Він додав, що у законопроєкт заклали «відверту брехню», яка підриває довіру до влади й підкреслив, що хоче почути позицію Міноборони щодо цього, адже, за його словами, прийняття цієї норми загрожує «знищенням генофонду держави».

Членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у коментарі Суспільному зазначила, що законопроєкт про мобілізацію, який Верховна рада ухвалила у першому читанні, містить «значну кількість суперечливих та неправових норм».

— Саме над їх усуненням комітет працює. Це стосується і надмірних повноважень ТЦК та СП, і антиконституційних норм щодо вибірковості застосування до окремих категорій. Тому, якщо казати, чи має законопроєкт вади, то — так. Їх не мало, але сподіваюсь, що комітет запропонує парламенту до другого читання більш зважений та фаховий документ. Ми якраз працюємо над цією нормою. Остаточна редакція буде відома після затвердження на черговому засіданні, — сказала Ірина Фріз.

Вона додала, що має бути чітко сформульована норма, яка б не мала правової невизначеності, що несло б ризики щодо «різного тлумачення».

— Базова загальновійськова підготовка буде проводитись у вищих навчальних закладах, тобто для студентів, які мають відстрочку на час навчання. Але норма в законопроєкті не містить чіткої визначеності, тому буде редагуватись комітетською правкою, для того, щоб унеможливити подвійне тлумачення, — пояснила вона.

Нардеп від Слуги народу, член комітету з питань нацбезпеки й оборони Юрій Здебський, у коментарі LIGA.net заявив, що згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, здобувачі освіти будуть проходити вишкіл й здобувати військову спеціальність під час навчання, проте їх не призиватимуть до 25 років.

— По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл. Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін — і вона вчиться, — сказав нардеп.

Водночас він заявив, що за умови, якщо людина ніде не навчається, то за новим законопроєктом її «можуть взяти десь у військову частину чи ще кудись» для підготовки.

За словами Юрія Здебського, законопроєкт передбачає, що людина під час освіти має згідно з програмою пройти військовий вишкіл.

— Ніхто не буде їх брати й хапати до 25 років, — зазначив він.

Нардеп заявив, що Дмитро Разумков «перекручує» та «хитрить», і акцентував, що буде введена обов'язкова підготовка у всіх навчальних закладах — і згідно з законом людина сама визначатиме, коли проходити вишкіл.

Нагадаємо, що після прийняття у першому читанні нового законопроєкту про мобілізацію, нардепи внесли до документу понад 4 тисячі поправок.