Мобілізація в Україні. Фото: Getty Images

Після прийняття у першому читанні нового законопроєкту про мобілізацію, нардепи внесли до документу понад 4 тисячі поправок.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

Він зазначив, що в комітеті від початку повномасштабного вторгнення ще не було такої кількості поправок. Тому нардепи розбили 4 тисяч поправок на 16 блоків з ключових речей, які пропонувалося змінити, викласти в інші редакції тощо.

— Це, по-перше, стосується обмеження конституційних прав і свобод, що було найбільш дискусійним з усіх норм цього законопроекту. Мова йде про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, про обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках, — сказав Федір Веніславський.

Ключові поправки

У новому законопроєкті не буде прописане обмеження у праві виїзду за межі України для військовозобов'язаних, оскільки ця норма є в законі про правовий режим воєнного стану і не потребує додаткового регулювання.

Обмеження у керуванні автівкою. Може залишитися. Якщо військовозобов’заний не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо — в тому чи іншому варіанті це обмеження може залишитися у законопроекті.

Блокування коштів банками. Норму про блокування коштів на рахунках, грошових активів прибрали з документу.

Електронні повістки, е-кабінет призовника. Нардепи відмовилися від обов’язкового створення електронного кабінету призовника і електронних повісток. Залишається можливість реєстрації в електронному кабінеті як право, а не як обов'язок. Також у тих, хто проживає за кордоном, буде змога скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду. Мова йде про студентів, які навчаються за кордоном, чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон.

Повноваження органів влади, в тому числі місцевої. Органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, і військові адміністрації, і підприємства, і органи соціального захисту, освітні та інші установи та організації спільними зусиллями будуть забезпечувати мобілізаційні процеси.

Повноваження поліції. Представники поліції за зверненням ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні громадян і в їх присутності представники ТЦК та СП можуть вручати повістки для того, щоб не допускати якихось неправомірних дій в адресу працівників ТЦК та СП. Також всі поліцейські мають перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але одночасно всі поліцейські 100% підлягають бронюванню — тобто вони не можуть бути призвані під час мобілізації.

Крім того, у період дії воєнного стану, поліцейські і представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право вимагати в осіб віком від 18 до 60 років пред'явити разом з документом, що посвідчує особу, військово-обліковий документ, який вони будуть зобов'язані мати при собі під час дії правового режиму воєнного стану. А поліцейські і представники ТЦК та СП матимуть право фіксувати це на відповідні засоби відеофіксації.

Навчання в аспірантурі. Всі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від того, вчаться вони на бюджеті чи на платній основі. Далі Міністерство освіти буде розробляти механізми, в тому числі шляхом запровадження відповідних іспитів, щоб люди, які не мають реального наміру здобувати науковий ступінь, займатися наукою і не мають відповідних знань, не зловживали цим правом при вступі до аспірантури.

Мобілізація засуджених. Засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік. Особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, за виключенням осіб засуджених за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів. Ці категорії з урахуванням зазначених виключень зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у військовий час за бажанням.

Демобілізація. Це питання залишили для розгляду у режимі закритого засідання комітету, бо його треба буде розглядати за участі представників сектору безпеки та оборони. Концептуально є згода, що треба визначити чіткі терміни служби і можливість демобілізації. Є консенсус, що це може бути після 36 місяців. А конкретні терміни, деталі та механізм ще будуть обговорювати — чи це стосується участі у бойових діях, виконання бойових розпоряджень чи обов'язків з несення військової служби в тилу тощо.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації №10449. Народні депутати підтримали новий законопроєкт, який був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами. Оскільки попередній документ був відкликаний з Верховної Ради 11 січня.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.