Голосування у Сенаті. Фото: РБК-Україна

Сенат США 23 квітня (24 квітня за Києвом) схвалив законопроект про надання допомоги Україні. Тепер документ повинен підписати президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голосування в Сенаті США.

Під час голосування за законопроект, що передбачає надання Україні допомоги на 61 мільярд доларів, у фіналі 79 сенаторів віддали свої голоси «за».

Проти висловилися 18 сенаторів.

Як очікується, законопроект буде негайно підписаний президентом США. Після цього, Вашингтон в найкоротший термін повинен виділити Україні новий пакет військової допомоги.

Яка допомога передбачена?

Даний законопроект передбачає виділення фінансів на допомогу Україні на загальну суму в більш як 60 мільярдів доларів. Зокрема 49,9 мільярда доларів передбачено на оборонні видатки, 1,57 мільярда буде направлено на економічну допомогу і ще 400 мільйонів на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Водночас законопроект передбачає 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки, але ці гроші будуть надані як кредит. Його умови будуть визначені окремим договором.

Даний кредит надалі може бути списаний. Такі повноваження матиме президент США, але після виборів 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт з допомогою Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Ще до завершення голосування за законопроєкт набралася потрібна кількість голосів.

Президент України Володимир Зеленський назвав ухвалення законопроєкту рішенням, «яке зберігає правильний хід історії». Він подякував обом партіям Палати представників та її спікеру Майку Джонсону.