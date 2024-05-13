Миколаївська міська рада, архівне фото «НикВести»

Мер Олександр Сєнкевич скликав на сьогодні термінову сесію Миколаївської міської ради восьмого скликання. Засідання відбудеться о 14:00.

Відповідне розпорядження міського голови від 13 травня є у редакції «НикВести». Документ ще не опублікований на сайті міської ради.

Мер Олександр Сєнкевич скликав на 13 травня термінову сесію Миколаївської міської ради восьмого скликання, – розпорядження.

На засіданні розглядатимуть питання Програми соціально-економічного розвитку міста на 2024 – 2026 роки, внесення змін до бюджету Миколаєва на 2024 рік, визнаватимуть Службу відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області як виконавця робіт з будівництва нового водогону для Миколаєва з міста Новий Буг, а також питання 4,5 мільйонів євро позики місту на постачання нових низькопідлогових автобусів.

Минулої сесії Миколаївської міської ради 25 квітня депутати звернулася до уряду з проханням спростити процедуру отримання статусу постраждалих від війни для дітей, що проживають у місті. Також депутати не прийняли програму розвиту електрозарядної інфраструктури, але внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік. Тоді ж Олег Третяк, обраний депутатом Миколаївської міської ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», склав мандат.

Депутати також збільшили на 20 мільйонів гривень фінансування програми «Безпечне місто» у 2024 році та підтримали ідею збільшити на 500 мільйонів гривень фінансування програми допомоги військовим «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки».