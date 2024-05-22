Українські військові з бойовою броньованою машиною CV90 на Донеччині. Фото: Getty Images

Уряд Швеції оголосив про трирічну програму військової підтримки України, в рамках якої надаватимуть щорічно 25 мільярдів крон (2,3 мільярди доларів).

Про це пише Bloomberg.

У період 2024-2026 років Україні надаватимуть обладнання та грошову підтримку для закупівлі оборонних матеріалів, йдеться у заяві уряду.

«Швеція буде підтримувати боротьбу України стільки, скільки буде потрібно», — йдеться в заяві.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція надала Україні танки, бойові машини, боєприпаси та інше обладнання на суму близько 30 мільярдів крон.

Нагадаємо, що на початку травня Уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.