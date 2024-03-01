Україна домовилася про продовження «транспортного безвізу» з Туреччиною. Фото з відкритих джерел

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилося з Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

«Транспортний безвіз», або лібералізація вантажних перевезень із Туреччиною, охоплює двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом.

— З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% — автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів, — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У результаті домовленості сторонам більше не потрібен дозвіл для виконання вантажних і транзитних перевезень. Водночас, бездозвільний проїзд діє також для в’їзду порожніх вантажівок.

Також Мінвідновлення домовилося з турецькою стороною про збільшення кількості дозволів на вантажні перевезення до/з третіх країн та автобусні перевезення до 3,5 тисяч дозволів і 400 дозволів відповідно.

Нагадаємо, «транспортний безвіз» збільшив експорт України в ЄС на 47,5% та імпорт із ЄС на 44%.