В Україні у 2023 році за результатами угоди про вантажні перевезення з ЄС, експорт автомобільним транспортом збільшився на 30%, а імпорт — на 25%.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у понеділок.

«Ключовий висновок — Угода підтримує нашу економіку та експорт. Наприклад, завдяки підписанню Угоди цьогоріч експорт автомобільним транспортом збільшився на 30%, а імпорт — на 25% (до 2021 року)», — зазначив Олександр Кубраков.

Згідно з наведеними ним даними, у 2022 році до 2021 року експорт автотранспортом збільшився на 41%, тоді як імпорт — на 11%.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз збільшив закупівлю ядерного палива у Росії у 2023 році порівняно з довоєнними показниками.