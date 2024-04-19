Єнс Столтенберг

Країни НАТО домовилися надати Україні більше військової допомоги, зокрема систем і засобів ППО.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресбрифінгу за підсумками віртуальної зустрічі Ради Україна — НАТО.

За його словами, міністри оборони НАТО «погодилися посилити й надати додаткову військову підтримку, зокрема більше засобів протиповітряної оборони».

Він заявив, що деякі країни Альянсу взяли на себе певні зобовʼязання, про які незабаром мають оголосити офіційно.

«Крім (систем протиповітряної оборони) Patriot, є й інша зброя, яку союзники можуть надати, зокрема SAMP/T. Ті, хто не може передати системи, пообіцяли надати Україні фінансову підтримку для їх закупівлі», — сказав Єнс Столтенберг.

Він також зазначив, що під час зустрічі обговорювали надання Україні артилерійських снарядів, далекобійної зброї та авіації.

Нагадаємо, що Нідерланди нададуть понад 200 мільйонів євро на ініціативи щодо постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів.