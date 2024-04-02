Еміне Джапарова / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 2 квітня, Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо звільнення Еміне Джапарової з посади першої заступниці міністра закордонних справ України.

Про це свідчить розпорядження на сайті Урядового порталу.

«Звільнити Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», — йдеться в документі.

Еміне Джапарова прокоментувала це рішення уряду на своїй сторінці у соцмережі, але про причини звільнення на згадала. Вона подякувала колегам та партнерам.

«Шлях в 4 роки на запрошення Дмитра Кулеби як ціла епоха! Не люблю підсумків та висновків — гадаю їх має робити суспільство. Додам, що для мене ціннісним було і є — служіння. Своїй країні та народу. Все інше — форма» — написала вона.

Нагадаємо, 30 березня, Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох позаштатних радників та ще двох уповноважених працівників.

Посади позаштатних радників президента залишили Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко. Серед звільнених радників також опинився багаторічний товариш Володимира Зеленського Сергій Шефір.