Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел.

В суботу, 30 березня, Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох позаштатних радників та ще двох уповноважених працівників.

Відповідні укази опубліковані на сайті ОП.

Посади позаштатних радників президента залишили Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко. Серед звільнених радників також опинився багаторічний товариш Володимира Зеленского Сергій Шефір.

Відомо, що Сергій Трофімов став радником президента у листопаді 2020 року, Радуцький почав працювати на цій посаді в липні 2019-го, а Устенко — з травня того ж року.

Згідно з указами Володимира Зеленського, посаду уповноваженої з питань волонтерської діяльності залишила Наталія Пушкарьова. Відомо, що вона обіймала цю посаду з грудня 2019 року. Перед цим Наталлю Пушкарьову обрали координатором Національного альянсу волонтерів при президентові України.

Також, голова держави звільнив Олену Вербицьку, яка працювала уповноваженою з питань забезпечення прав захисників з жовтня 2021 року. З березня того ж року Вербицька очолювала Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод осіб, які брали участь у захисті України.

Кого призначили на місця звільнених посадовців — наразі невідомо.

Нагадаємо, як Володимир Зеленський звільнив голову Тернопільської ОВА.