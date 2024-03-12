Володимир Зеленський. Фото: Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо провести мирні перемовини і взяти паузу на фронті, Володимир Путін використає її, щоб посилити армію.

Про це голова держави сказав у інтерв’ю французьким журналістам, передає «ОП».

За словами президента, Росія не готова до мирних переговорів, і кожного дня підтверджує цю думку, обстрілюючи Україну. Він вважає, що якщо провести мирні перемовини і взяти паузу у війні, то президент Росії використає її для підготовки до сильного наступну.

— Приклад з Одесою говорить про те, що його (Володимира Путіна, — прим.) не цікавлять жодні перемовини і формат діалогу в порту Одеси він вже продемонстрував, — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський нагадав, що в рамках Нормандського і Мінського форматів було проведено понад 100 перемовин. Однак вони не принесли мир в Україну.

— І для Путіна, це як кисень, ця пауза. Зрозумійте, ця пауза — це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі, — сказав він.

Голова держави додав, що Україна категорично проти «паузи» на фронті, оскільки це створить «новий Мінськ», який дасть Росії час підготуватися до вторгнення, але вже не допускаючи помилок.

— Якщо ми зробимо паузу, це буде пауза в такий самий Мінський процес, тільки це буде наступний «Мінськ», який дасть можливість Росії підготуватися і в цей раз прийти з повною окупацією України, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії ми знищили, — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський провів телефонну розмову з Макроном.