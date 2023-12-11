Фото: Facebook-сторінка Global Covenant of Mayors for Climate & Energy

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич увійшов до Ради мерів та лідерів Глобальної угоди мерів (GCoM) для захисту місцевих рішень.

Це сталось під час Всесвітнього кліматичного саміту COP-28 у Дубаї, повідомляють в пресслужбі організації.

Як зазначають в організації, на новій посаді Олександр Сенкевич приєднується до історичної коаліції лідерів, що представляють понад 13 тисяч міст і місцевих органів влади в усьому світі, які спрямовані на посилення глобального кліматичного прогресу за допомогою амбітних місцевих рішень.

Крім того, мер Миколаєва представлятиме не лише Україну, але й регіон Східної Європи та Центральної Азії.

В організації вказують, що Олександр Сєнкевич обіймає посаду міського голови Миколаєва з 2015 року та ефективно співпрацює з урядом та міжнародними державними організаціями, додаючи, що під час повномасштабної війни йому вдалось вирішити виклики щодо збереження енергетичної інфраструктури та водопостачання міста.

«Навіть у розпал жорстокої війни на захист свободи та демократії мер Сенкевич також знаходить способи очолити боротьбу зі зміною клімату», — сказав співголова правління та колишній мер Нью-Йорка Майкл Р. Блумберг.

Всього до Ради правління входять лише 10 мерів різних міст світу, і зокрема голова Миколаєва.

«Для мене велика честь приєднатися до цієї вмотивованої групи місцевих лідерів, які віддані справі побудови стійкішого суспільства та покращення якості життя громад у всьому світі. Я з нетерпінням чекаю можливості принести свої знання та унікальний досвід цій групі та працювати разом, щоб прискорити прогрес у сфері клімату та енергетики для більш екологічного та здорового майбутнього», – додав Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, нещодавно під час інтервʼю мер Миколаєва заявив, що питанням відновлення подачі питної води до міста наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.