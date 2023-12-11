Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич увійшов до Ради мерів та лідерів Глобальної угоди мерів (GCoM) для захисту місцевих рішень.
Це сталось під час Всесвітнього кліматичного саміту COP-28 у Дубаї, повідомляють в пресслужбі організації.
Як зазначають в організації, на новій посаді Олександр Сенкевич приєднується до історичної коаліції лідерів, що представляють понад 13 тисяч міст і місцевих органів влади в усьому світі, які спрямовані на посилення глобального кліматичного прогресу за допомогою амбітних місцевих рішень.
Крім того, мер Миколаєва представлятиме не лише Україну, але й регіон Східної Європи та Центральної Азії.
В організації вказують, що Олександр Сєнкевич обіймає посаду міського голови Миколаєва з 2015 року та ефективно співпрацює з урядом та міжнародними державними організаціями, додаючи, що під час повномасштабної війни йому вдалось вирішити виклики щодо збереження енергетичної інфраструктури та водопостачання міста.
«Навіть у розпал жорстокої війни на захист свободи та демократії мер Сенкевич також знаходить способи очолити боротьбу зі зміною клімату», — сказав співголова правління та колишній мер Нью-Йорка Майкл Р. Блумберг.
Всього до Ради правління входять лише 10 мерів різних міст світу, і зокрема голова Миколаєва.
«Для мене велика честь приєднатися до цієї вмотивованої групи місцевих лідерів, які віддані справі побудови стійкішого суспільства та покращення якості життя громад у всьому світі. Я з нетерпінням чекаю можливості принести свої знання та унікальний досвід цій групі та працювати разом, щоб прискорити прогрес у сфері клімату та енергетики для більш екологічного та здорового майбутнього», – додав Олександр Сенкевич.
Нагадаємо, нещодавно під час інтервʼю мер Миколаєва заявив, що питанням відновлення подачі питної води до міста наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.
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Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич увійшов до Ради мерів та лідерів Глобальної угоди мерів (GCoM) для захисту місцевих рішень.
Це сталось під час Всесвітнього кліматичного саміту COP-28 у Дубаї, повідомляють в пресслужбі організації.
Як зазначають в організації, на новій посаді Олександр Сенкевич приєднується до історичної коаліції лідерів, що представляють понад 13 тисяч міст і місцевих органів влади в усьому світі, які спрямовані на посилення глобального кліматичного прогресу за допомогою амбітних місцевих рішень.
Крім того, мер Миколаєва представлятиме не лише Україну, але й регіон Східної Європи та Центральної Азії.
В організації вказують, що Олександр Сєнкевич обіймає посаду міського голови Миколаєва з 2015 року та ефективно співпрацює з урядом та міжнародними державними організаціями, додаючи, що під час повномасштабної війни йому вдалось вирішити виклики щодо збереження енергетичної інфраструктури та водопостачання міста.
«Навіть у розпал жорстокої війни на захист свободи та демократії мер Сенкевич також знаходить способи очолити боротьбу зі зміною клімату», — сказав співголова правління та колишній мер Нью-Йорка Майкл Р. Блумберг.
Всього до Ради правління входять лише 10 мерів різних міст світу, і зокрема голова Миколаєва.
«Для мене велика честь приєднатися до цієї вмотивованої групи місцевих лідерів, які віддані справі побудови стійкішого суспільства та покращення якості життя громад у всьому світі. Я з нетерпінням чекаю можливості принести свої знання та унікальний досвід цій групі та працювати разом, щоб прискорити прогрес у сфері клімату та енергетики для більш екологічного та здорового майбутнього», – додав Олександр Сенкевич.
Нагадаємо, нещодавно під час інтервʼю мер Миколаєва заявив, що питанням відновлення подачі питної води до міста наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
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|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
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ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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