Питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у журналістському проєкті «Backstage».

Він пояснив, що відновити постачання питної води до міста можливо буде лише після звільнення лівого берега Херсонщини та ремонту насосної станції водозабору.

— Як тільки буде звільнений лівий берег, ми зможемо дістатися до нашої насосної станції водозабору, відремонтувати її, бо росіяни її обстріляли, і запустити воду. Інші шляхи не дадуть нам води такої питної якості, яку ми мали до війни, — сказав Олександр Сєнкевич.

Однак, додав міський голова, наразі є технічне рішення цієї проблеми, проте його перші результати слід очікувати не раніше весни 2024 року.

— Коли ми щось робимо, люди постійно кажуть: «краще б дали воду». Тобто люди думають, що є альтернатива: робити «що завгодно» або робити воду, і ми обираємо «що завгодно». Ні. Цим питанням займаюся я, цим питанням займається голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, цим питанням займається особисто президент. Насправді сьогодні все направлено на те, щоб зробити. Там є одне технічне рішення, воно дуже секретне. Ми зараз над ним працюємо, але не раніше весни зможемо отримати хоч якісь результати, — сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав зберігати інформаційну тишу навколо питання відновлення подачі питної води миколаївцям.

На брифінгу, 6 червня 2023 року, голова Миколаївської ОВА говорив, що за 10 днів у Миколаєві має покращитися якість води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.

Після цього Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.

У липні 2023 року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич висловив сподівання, що через місяць з кранів у квартирах миколаївців тектиме питна вода. Однак цього не сталося — мер повідомив про проблеми з водозабезпеченням у Кривому Розі після підриву Каховської дамби.

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