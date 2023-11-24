Місто Миколаїв залишилося без централізованого водопостачання питної води через російські обстріли у квітні 2022 року. Кілька місяців місто жило взагалі без води у мережах, після цього було налагоджене водопостачання з річки Південний Буг. Тепер, фактично півтора року з кранів миколаївців тече технічна вода, яка не придатна до споживання та готування їжі.

Час від часу у публічному просторі озвучуються різні альтернативні варіанти щодо забезпечення водопостачання у місто. Одним з таких варіантів є відновлення Жовтневого водосховища, яке не використовується вже майже 20 років. «НикВести» вирішили дізнатися, які перспективи реалізації таких намірів.

Жовтневе водосховище у Вітовському районі, неподалік мікрорайону Кульбакине, було збудоване у 1957 році та використовувалось як стратегічний запас прісної води для промислового та побутового водопостачання Миколаєва.

Проект Верхньоінгулецької зрошувальної системи, куди входило Жовтневе водосховище, було розроблено Одеською філією «Укрдіпрокомунбуд» у 1954 році. Його обсяг на момент початку експлуатації становив 15 тисяч м3, а пізніше виріс і до 32 тисяч м3 води (при максимальному наповненні), а глибина в окремих місцях була до 28 метрів. Воно заповнювалося щорічно, в осінньо-зимовий період (160 днів), дніпровською та інгулецькою водою.

У 2006 році внаслідок уповільненого водообміну сталося замулення водойми, значно підвищилася мінералізація води. Поряд з появою у воді сильного гнильного, що переходить у меркаптановий, запаху, відзначалося підвищення кольоровості води з 30 до 75 градусів, сухого залишку з 300 мг/дм3 до 1120 мг/дм3, вмісту хлоридів та сульфатів вдвічі, окислюваності.

Керівництвом міста було ухвалено рішення спустити воду Жовтневого водосховища для очищення ільного шару. Крім того, утримання та охорона водосховища стали непідйомними для бюджету міста. У зв’язку з цим міська влада Миколаєва, мером якого тоді був Володимир Чайка, неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів України щодо виділення державної судвенції на виконання відновлювальних робіт для забезпечення роботи Жовтневого водосховища. Проте на той час це питання було не надто актуальне для державної влади.

У 2008 році проект очищення та відновлення водосховища відклали. Протягом 8 років ніхто не піднімав питання щодо доцільності проведення робіт з відновлення водосховища, ні в місті, ні на рівні держави.

Карта Миколаєва, червоним виділене місце, де розташовувалось водосховище

У 2016 році у мережі було опубліковане відео, зняте за допомогою квадрокоптера, на якому можна побачити територію «Жовтневого «моря», як називали водосховище. У 2018 році журналісти телеканалу «Інтер» зняли сюжет, де показали, що на території колишнього водосховища вже утворилося звалище.

«Ще якихось 10 років тому усе було інакше: велике водосховище, багато риби та густий ліс. Тепер водойма засохла, а на її місці з’являються все нові і нові купи сміття. А ще ями. Метикуваті громадяни вивозять звідти грунт», йшлося у сюжеті «Інтера» 5 років тому.

У 2020 році на новий рівень проблему відновлення Жовтневого водосховища підняла депутатка Миколаївської мііської ради Олена Кісельова. Тоді вона висловила думку, що комунальному підприємству «Миколаївводоканал» слід серйозно зайнятися вирішенням проблеми із запасами води та відновити роботу Жовтневого водосховища.

«Страшно думати, що буде якщо… Мені здається, що стратегічні об'єкти, які мають бути у монополіста – водоканалу, який також є стратегічним підприємством, не можуть бути предметом обговорення. Предметом обговорення має бути можливість та поетапність їх відновлення. Коли всі забули про те, що водоканал не має запасу води - це дуже сумно. А смуток цей відбувається потім у нас у квартирах. Вже сьогодні обумовлюються плани, що рано чи пізно водоканал зможе погодинно давати воду, ми знаємо приклади багатьох міст, де так відбувається. Ті, кому ця тема цікава, і вона дійсно миготить у ЗМІ, що пророкують посушливий не лише рік, а й п'ятирічку… Ми приходимо до природних катаклізмів. А результатом катаклізмів є достатня кількість питної води. Я не хочу зараз ні на кого наздоганяти остраху, але ми чудово пам'ятаємо таку мантру: питна вода та продукти харчування колись стануть найбільшою цінністю на планеті. У деяких країнах це справді цінується, Україна була благословенною країною, Микола особливо. Ми не мали дефіциту води, ми ніколи цього не відчували. Більше того, культура нашого побуту дозволяє не ділити воду на питну та технічну. Але зі зростанням та розвитком нових мереж водоканалу ми чудово розуміємо, що якщо збільшується кількість абонентів і не вирішується питання зі стратегічним обсягом, то рано чи пізно ми станемо перед фактом дефіциту, який можна буде перекрити лише годинним графіком подачі води», – сказала Олена Кісельова в ефірі місцевого телеканалу «НІС-ТВ» у травні 2020 року, за півтора року до повномасштабного вторгнення Росії до України.

Депутатка тоді наполягала на тому, що міська влада мала у 2021 році поставити собі за пріорітет вирішення питання відновлення роботи Жовтневого водосховища: «Ця проблема має бути записана першим пунктом на 2021 рік, якась увага, якась робота у цьому напрямі обов'язково має вестись. Це не обговорювана тема».

Вона пропонувала залучити для цього кредит Європейського банку реконструкції та розвитку. Було озвучено, що на ці роботи необхідно близько 300 мільйонів гривень, яких у міста не було.

Однак, і тоді це не було пріоритетом.

Через півтора року без питної води у Миколаєві знову озвучили тезу про необхідність відновлення роботи Жовтневого водосховища. 19 вересня 2023 року відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Серед питань, що обговорювалися, забезпечення Миколаєва та області питною водою. Джерелом і надалі має бути річка Дніпро.

Про це під час брифінгу за підсумками наради повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Я хочу сказати про один з великих проєктів, який ми хочемо реалізовувати додатково до тих, про які не можемо казати — це відновлення роботи Жовтневого водосховища», — сказав Віталій Кім.

Він зазначив тоді, що Миколаївська ОВА та облрада будуть звертатися до Уряду та Офісу президента щодо підтримки проєкту з резервного водопостачання у Миколаєві.

«Саме Жовтневе водосховище до 2006-го, якщо не помиляюся, забезпечувало цю потребу. Тому в тому числі у нас є проблеми певні з водою, що немає резервного водосховища. Тому цей проєкт – ми будемо шукати підтримку Уряду, незважаючи, зважаючи навпаки на те, що є дефіцит бюджету, йде війна. Але цей проєкт на перспективу повинен бути реалізований», — сказав тоді Віталій Кім.

22 вересня, коментуючи цю тезу під час брифінгу, гендиректор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко сказав про те, що на відновлення Жовтневого водосховища Миколаєву необхідно близько 300 мільйонів гривень. За його словами, Наповнення водосховища допоможе забезпечити миколаївців водою взимку.

«Ми пропонуємо наповнити наше водосховище, яке було 16 років тому зупинене. Ми хочемо його наповнити у тому стані у якому воно зараз є. У той час ми плануємо відновити напірні трубопроводи і насосні станції, які подавали воду на очисні споруди, і тим сами мати джерело водопостачання, яке забезпечити нас у зимовий період», - сказав він тоді.

За його словами, наразі проект перебуває на стадії обговорення. Прийняття рішення про його реалізацію залежить від органів державної влади, оскільки Миколаївщина не зможе реалізувати проект самостійно, коштом міського та обласного бюджетів.

Увипадку схвалення проекту відновлення Жовтневого водосховища, на виконання робіт по його реалізації може знадобитися близько трьох місяців.

Однак, станом на кінець листопада, жодного рішення по цьому питанню не було прийнято.

Заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи в коментарі «НикВести» зазначив, що обласна влада звернулася до профільних міністерств щодо цього питання.

«Наразі питання на стадї розгляду, триває листування», - повідомили в Миколаївській ОВА.

Борис Дуденко, фото "НикВести"

Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко розказав «НикВести», що окрім державних органів над питанням щодо можливості відновлення роботи водосховища працює французька компанія «Egis».

«Поки концепт знаходиться на стадії обговорення. Також над цим питанням працює Egis, французька компанія, яка з початку року займається обробкою альтернативних джерел водопостачання міста. Тобто вони також пропрацьовцють це питання, але воно ще багатофакторне. Там необхідно врахувати багато речей: технології, зберігання води, подача. Достатньо серйозний інженерний проект. І тільки зараз йде пропрацювання і паралельно ведеться пошук джерел фінансування», - сказав Борис Дуденко.

15 серпня Egis підписала проект, що спрямований на відновлення інфраструктури водопостачання у Миколаєві. Про це йдеться у публікації на сторінці консалтингової компанії у фейсбуці.

«У світлі значної шкоди, завданої інфраструктурі Миколаєва внаслідок російських атак та руйнівного вибуху на Каховській ГЕС, місто бореться з надзвичайною ситуацією щодо відновлення водопостачання містян. 15 серпня Egis підписала Mykolaiv Emergency Water Project – Feasibility Study update, в якому Європейський банк реконструкції та розвитку виступає головним клієнтом та донором. В рамках проекту експерти Egis виконуватимуть роль консультанта та тісно співпрацюватимуть з ЄБРР та Водоканалом м. Миколаєва над оновленням техніко-економічного обґрунтування для врахування ушкоджень, завданих російськими військами. Головною метою проекту є збирання необхідної інформації, глибокого технічного, фінансово-економічного та екологічного аналізу та вироблення стратегічних рекомендацій, необхідних для ретельної оцінки проекту, його структурування та остаточного затвердження. Це оновлене дослідження слугуватиме основою для підтвердження та обґрунтування інвестиційної програми, яка згодом буде трансформована у комплексний дизайн проекту, який стане необхідним кроком у якомога швидшому відновленні водопостачання міста», - йдеться у публікації Egis.

Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко розказав, що насправді існує два варіанти щодо відновлення роботи водосховища — вартість одного складає близько 300 мільйонів гривень. Це допоможе виконати першочергові роботи та протягом кілької місяців заповнити водосховище водою. Саме з такою пропозицією підприємство звернулося до Миколаївської ОВА.

Інша пропозиція, яка також обговорюється — це повна реконструкція, фактично будівництво водосховища «з нуля». Тут уже мова йде про десятки мільйонів євро.

Місто Миколаїв у ситуації відсутності доходу від «військового» ПДФО не зможе реалізувати і перший варіант, не кажучи вже про більш дороговартісний. Тому розглядаються вартіанти залучення державних коштів, міжнародних донорів та банків.

«Коли я говорив про 300 мільйонів, 300 мільйонів було необхідно, щоб заповнити водосховище в тому вигляді, в якому воно є. Рішення це не було прийнято. Було прийнято рішення допрацьовувати питання повної реконструкції, грубо кажучи, будівництва на цьому ж місці нової споруди водосховища. Вже не в тому вигляді, як воно є, грубо кажучи, земля, і все. Це вже буде повноцінна водойма з гідроізоляцією. Зараз казати про ті суми, які потрібні на побудову нового, я поки не можу. Я би зараз цими цифрами не оперував, тому що вони дуже умовні», - сказав Борис Дуденко.

Олександр Сєнкевич, фото з архіву "НикВести"

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич в коментарі «НикВести» зазначив, що сьогодні місто опрацьовує варіанти відновлення водосховища та загалом над проектом нового водозабору.

«Його стан не дозволяє нам це оперативно зробити, адже є ризики підтоплень будинків жителів Корабельного району, як це було багато років тому. Ми опрацьовуємо це питання. Я доповідав про це на останньому засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Паралельно ми працюємо над проектом нового водозабору. У цьому нам допомагають міжнародні партнери. Наразі триває розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування щодо визначення місця альтернативного водозабору. Це для нас робить міжнародна компанія Egis за фінансування Європейського інвестиційного банку. Бюджетні кошти ми на це не витрачаємо. До кінця року маємо отримати ТЕО. Далі будемо так само з міжнародними партнерами опрацьовувати сам проект і шукати фінансування на власне будівництво. Відновлення якісного водопостачання в Миколаєві - процес довгий і дорогий. Але для мене як міського голови - це пріоритет», - зазначив Олександр Сєнкевич.

На жаль, сьогодні ми не можемо передбачити, чим завершиться листування між обласною владою та урядом по питанню відновлення водосховища. Невідомо, чи є у державному бюджеті можливості, щоб забезпечити місто стратегічним запасом води. Невідомо також, скільки часу може зайняти така реконструкція. Проте важливо, щоб це питання не відклали у довгий ящик, як це робилося протягом 16 років.

Юлія Бойченко, Катерина Середа, НикВести