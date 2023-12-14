На базі укриття в ліцею №3 в Снігурівці в Миколаївській області створили Цифровий освітній центр.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Іван Кухта.

Створення так званих «вуликів» — простору для навчання та розвитку дітей і молоді, необхідне для убезпечення навчального процесу та довзолу малечі.

При цьому, у центр можна завітати і для самостійної роботи (підключитись до дистанційного навчання, зробити домашнє завдання, використовуючи наявні тут технічні ресурси).

Проект реалізовано за сприяння міжнародного благодійного фонду savED.

На сторінці фонду в Facebook повідомляється, що на Миколаївщині вже функціонують вісім «вуликів».

— У Висунську на Миколаївщині школярі малюють для військових, збираються на спільні чаювання, а під час повітряної тривоги грають в укритті в улюбленого «Крокодила». Кожен із Вуликів – особливий, однак всіх їх об’єднують діти. Війна ізолювала їх, але завдяки нашим локаціям вони знову мають можливість провести час разом, пограти в улюблені ігри та погомоніти в безпечному та затишному Вулику, — повідомили в savED.

Як відомо, благодійний фонд savED не вперше допомагає в облаштуванні та організації безпечного процесу навчання дітей Миколаївської області.

Лише нещодавно повідомлялось, що у вцілілому будинку культури в селі Червона Долина в Миколаївській області фонд облаштує школу. В одному з приміщень функціонуватиме цифровий навчальний центр «Вулик».

До того видання «Українська правда» спільно з savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.