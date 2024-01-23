АТ «Укрзалізниця» починає відновлювальні роботи зруйнованого залізничного мосту через річку Південний Буг у Вознесенській громаді.

Про це в ході брифінгу розповіла заступниця начальника Вознесенської РВА Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

Міст знаходиться поблизу села Прибужани. Він був зруйнований під час бойових дій у перші дні повномасштабного вторгнення. За словами Антоніни Шарати, на роботи були залучені донорські кошти.

— Там немає бюджетних коштів, наскільки нам відомо. Роботи виконуються донорськими коштами. Інформація про роботи надійшла нам 8-9 січня, тобто з початку січня вони розпочали підготовчі роботи. Їм же потрібно і розташування, і встановити техніку. Нас, як військову адміністрацію, про це повідомили. Міст сполучає ділянку «Одеса-Знам'янка», — розповіла Антоніна Шарата.

В березні 2023 року в адміністрації розповідали, що на території ведеться георозвідка, аби найближчим часом розробити проєктно-кошторисну документацію.

Нагадаємо, що у громаді всього два залізничних мости, один з яких був відбудований за державні кошти влітку 2023 року.

Бої за Вознесенськ

Місто Вознесенськ у Миколаївській області з початку повномасштабного вторгнення РФ було стратегічним пунктом, який російські військові планували захопити.

2 березня на околицях міста з’явилися близько півтори сотні одиниць російської бронетехніки. Бій тривав близько тижня. В обороні взяли участь 80 окрема десантно-штурмова бригада, сили територіальної оборони Миколаївської області, співробітники поліції та добровольчі формування.

Під час боїв у Вознесенському районі було підірвано три мости: автомобільний та два залізничні. У квітні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва мосту на на трасі Н-24. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.

Про те, як відбувалась битва за Вознесенськ 2 - 3 березня 2022 року, дивіться у фільмі «НикВести».