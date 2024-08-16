КП «Парки» відновили роботи з облаштування спортивного майданчика на Флотському бульварі. Фото «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївські Парки» відновили роботи з реконструкції Флотського бульвару та облаштування спортивного майданчика, які призупинили в грудні 2023 року через відсутність офіційних дозволів.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Нагадаємо, що торік на Флотському бульварі знесли два дерева та облаштовують спортивний майданчик. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень.

В коментарі «НикВести»керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповіла, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.

Однак сьогодні комунальники працюють відповідно до закону та отримали необхідні дозволи на проведення робіт на землі природно-заповідного фонду.

На місці будівництва комунальники встановили «паспорт об'єкта», де вказано, що дозвіл на реконструкцію бульвару підприємство отримало 8 серпня 2024 року в Управлінні державного будівельного-архітектурного контролю Миколаївської міськради.

— Ми виїжджали туди, вони нам показали усі необхідні документи. Те, що було раніше, правопорушення, нанесена шкода природно-заповідному фонду, то справа не закрита і на сьогоднішній день триває досудове розслідування. Там були збитки нараховані, нанесені природно-заповідному фонду. Це ніхто не відміняє, це навіть наявність тих документів. Якщо раніше ми говорили, що здійснюється будівництво без дозвільних документів, на цей раз дозвіл є, — сказала Інна Кривко.

КП «Парки» отримали дозвіл на продовження робіт на Флотському бульварі. Фото «НикВести» На Флотському більварі у Миколаєві встановлять спортивний майданчик. Фото «НикВести» КП «Парки» відновили роботи з облаштування спортивного майданчика на Флотському бульварі. Фото «НикВести»

Екологиня розповіла, що комунальники ознайомили представників екоінспекції з проєктом будівництва. Згідно з ним, КП «Миколаївські правки» проведуть реконструкцію частини Флотського бульвару площею 645 квадратних метрів і встановлять там спортивний майданчик з тренажерами.

— Те, що там відбувається, це реконструкція частини парку Флотський. Там буде дозвільний парк зі спортивним майданчиком, — сказала Інна Кривко.

Паспорт об'єкту будівництва. Фото «НикВести» Працівники комунального підприємтсва КП «Миколаївські парки». Фото «НикВести»

Нагадаємо, що раніше директор комунального підприємства Дмитро Чучмай заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».