Благодійний проєкт Behind Blue Eyes випустив подкаст з розмовами дітей з прифронтових і деокупованих сіл України про їхнє повсякдення та мрії — The Blue Eyes Podcast. Героями двох епізодів стали 10-13 річні діти з селищ Миколаївської області.
Про це повідомляють автори проєкту.
Для першого сезону подкасту два епізоди були записані наприкінці листопада 2023 року у селах Лупареве, Трудолюбівка, Першотравневе, Нововасилівка (входять до Снігурівської міської громади) Миколаївської області. Подкаст записувався в різних локаціях та за різних умов: у фургоні Behind Blue Eyes, в гостях одного з героїв проєкту, в школі, де не було світла через відключення тощо. У Снігурівці ж розмови записувалися здебільшого у шкільному сховищі, адже одразу після зустрічі з дітлахами, оголосили ракетну небезпеку.
Епізоди з Миколаївщини виділяються серед решти темами про рідну мову та про дім, зазначають автори проєкту.
— Зараз у війні я стараюся більше переходити на українську мову, бо я хочу розмовляти своєю рідною мовою, а не російською, яка вбиває людей. У мене воює дядя на війні, і він розмовляє українською, і я хочу якось його підтримувати, — розповіла одинадцятирічна Мілана з села Лупареве.
Питання рідного дому важливе і складне для мешканців Снігурівки, оскільки багатьом довелося покинути село на час окупації, хтось переживав її тут, а до когось лихо торкнулося після катастрофи на Каховській ГЕС.
— Спочату я переживала окупацію, потім начало топити – це дуже сумно. Просто спочатку ми радувалися,... а потім за одну ніч прийшла вода на пів города, потім за день вона вже була у нас в дворі. Я це все бачила. Ми тоді збирали речі, їхали, просто як після окупації. Я більше не хотіла покидати будівлю свою, і знову уїжджати з дому. Я навіть думала і боялася, що вода не піде, — розповіла 10-річна Поліна.
На філософські питання про те, для чого ніколи не пізно і чого бракує цьому світу Мілана відповіла, що «чесності мабуть що, і справедливості, тому що деякі люди, які живуть в Україні підтримують росію», адже знає про такі випадки у своєму селі. А одинадцятирічний Микита з Лупаревого впевнений, що світу бракує щастя:
— Тому що в нас почались доволі часто війни, і я хочу, щоб війни ці прекратилися на дуже довгий час, — сказав він.
На думку дітей ніколи не пізно йти до своєї мрії, робити помилки, подорожувати, збиратися з друзями чи родиною, а ще — бути дитиною.
Традиційними для The Blue Eyed Podcast є питання про майбутнє та мрії. Микита у першу чергу уявляє майбутнє свого квітучого села, де з’являться багато визначних місць, які приваблюватимуть туристів, а ще — пам’ятників про війну, як нагадування про те, як захищали це село. Десятирічна Поліна з села Нововасилівка планує навчатися на дизайнера інтер’єрів, Настя (10 років, Снігурівка) хотіла б поїхати в Дубаї, а Василіса (10 років, Снігурівка) вже уявляє життя в своєму улюбленому місті — Одесі. Мрія ж в дітей на всіх одна, аби скоріше закінчилася війна.
The Blue Eyed Podcast доступний на платформах Spotify, Apple Podcast, Megogo, YouTube, Google Podcast.
Дізнатися більше про проєкт Behind Blue Eyes можна на його сторінці в Instаgram, а також на офіційному сайті.
Раніше Behind Blue Eyes опублікував світлини авторства дітей разом із їх історіями.
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Благодійний проєкт Behind Blue Eyes випустив подкаст з розмовами дітей з прифронтових і деокупованих сіл України про їхнє повсякдення та мрії — The Blue Eyes Podcast. Героями двох епізодів стали 10-13 річні діти з селищ Миколаївської області.
Про це повідомляють автори проєкту.
Для першого сезону подкасту два епізоди були записані наприкінці листопада 2023 року у селах Лупареве, Трудолюбівка, Першотравневе, Нововасилівка (входять до Снігурівської міської громади) Миколаївської області. Подкаст записувався в різних локаціях та за різних умов: у фургоні Behind Blue Eyes, в гостях одного з героїв проєкту, в школі, де не було світла через відключення тощо. У Снігурівці ж розмови записувалися здебільшого у шкільному сховищі, адже одразу після зустрічі з дітлахами, оголосили ракетну небезпеку.
Епізоди з Миколаївщини виділяються серед решти темами про рідну мову та про дім, зазначають автори проєкту.
— Зараз у війні я стараюся більше переходити на українську мову, бо я хочу розмовляти своєю рідною мовою, а не російською, яка вбиває людей. У мене воює дядя на війні, і він розмовляє українською, і я хочу якось його підтримувати, — розповіла одинадцятирічна Мілана з села Лупареве.
Питання рідного дому важливе і складне для мешканців Снігурівки, оскільки багатьом довелося покинути село на час окупації, хтось переживав її тут, а до когось лихо торкнулося після катастрофи на Каховській ГЕС.
— Спочату я переживала окупацію, потім начало топити – це дуже сумно. Просто спочатку ми радувалися,... а потім за одну ніч прийшла вода на пів города, потім за день вона вже була у нас в дворі. Я це все бачила. Ми тоді збирали речі, їхали, просто як після окупації. Я більше не хотіла покидати будівлю свою, і знову уїжджати з дому. Я навіть думала і боялася, що вода не піде, — розповіла 10-річна Поліна.
На філософські питання про те, для чого ніколи не пізно і чого бракує цьому світу Мілана відповіла, що «чесності мабуть що, і справедливості, тому що деякі люди, які живуть в Україні підтримують росію», адже знає про такі випадки у своєму селі. А одинадцятирічний Микита з Лупаревого впевнений, що світу бракує щастя:
— Тому що в нас почались доволі часто війни, і я хочу, щоб війни ці прекратилися на дуже довгий час, — сказав він.
На думку дітей ніколи не пізно йти до своєї мрії, робити помилки, подорожувати, збиратися з друзями чи родиною, а ще — бути дитиною.
Традиційними для The Blue Eyed Podcast є питання про майбутнє та мрії. Микита у першу чергу уявляє майбутнє свого квітучого села, де з’являться багато визначних місць, які приваблюватимуть туристів, а ще — пам’ятників про війну, як нагадування про те, як захищали це село. Десятирічна Поліна з села Нововасилівка планує навчатися на дизайнера інтер’єрів, Настя (10 років, Снігурівка) хотіла б поїхати в Дубаї, а Василіса (10 років, Снігурівка) вже уявляє життя в своєму улюбленому місті — Одесі. Мрія ж в дітей на всіх одна, аби скоріше закінчилася війна.
The Blue Eyed Podcast доступний на платформах Spotify, Apple Podcast, Megogo, YouTube, Google Podcast.
Дізнатися більше про проєкт Behind Blue Eyes можна на його сторінці в Instаgram, а також на офіційному сайті.
Раніше Behind Blue Eyes опублікував світлини авторства дітей разом із їх історіями.