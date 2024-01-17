Фото: проєкт Behind Blue Eyes

Протягом кількох місяців благодійний проєкт Behind Blue Eyes відвідав шість селищ на Миколаївщині, де досліджував унікальний погляд дітлахів на навколишній світ і те, про що вони мріють.

Про це повідомляють автори проєкту.

Проєкт виник майже два роки тому, коли команда волонтерів, допомагаючи мешканцям деокупованої Чернігівщини, побачила особливу потребу у підтримці дітей та їх здатності мріяти. Так почався Behind Blue Eyes — проєкт, де діти з деокупованих і прифронтових сіл України документують життя на плівку фотоапарата та здійснюють свої мрії.

Кожен із зацікавлених дітлахів отримує плівковий фотоапарат і тиждень, щоб відзняти все, що їм заманеться. Команда проєкту лише навчає дітей користуватися пристроєм. Далі кожен самостійно вирішує, що і як варто зберегти на світлині.

За тиждень діти повертають команді відзняті фотоплівки, а ще свої невеличкі списки мрій.

Behind Blue Eyes публікує світлини авторства дітей разом із їх історіями на платформах проєкту, а спільнота винагороджує юних репортерів відповідно до їхніх списків бажань.

«Команда Behind Blue Eyes переконана, що світлини зроблені дітьми, це не лише формат воєнної документалістики, це спосіб показати дітлахам, що творчість допомагає здійснювати мрії, і не лише за умов війни», — зазначають автори.

Миколаївщина стала одним із регіонів, які відвідав Behind Blue Eyes у 2023 році. Команда встигла познайомитися та поспілкуватися з дітьми з селищ Лупареве, Снігурівка, Трудолюбівка, Першотравневе, Калинівка, Нововасилівка.

На їхніх фото щоденна рутина та наслідки війни — рідні подвір’я, зруйновані війною будинки, фантастичні заходи сонця, квітучі троянди, школа із закритими ДСП вікнами. Їхні мрії — про мир в Україні і графічні планшети, про гостей та іграшку у вигляді їжака, про здоров’я рідних і про добрих вчителів.

Маші (10 років) з міста Снігурівка вдалося спіймати на фото «політ подруги» на саморобній гойдалці. Її список бажань дуже лаконічний і близький кожному: «Я мрію, щоб всі були щасливі і хочу, щоб було все мирно, я люблю свою країну». Про перемогу у вішлістах згадала кожна дитина.

Фото Маші зі Снігурівки

Тринадцятирічна Юля з села Лупареве також мріє про завершення війни, а ще про атракціони, дискотеку та гостей. На її світлинах затишне подвір’я та вуличний пес у променях останнього осіннього сонця.

Фото Юлі з Лупаревого Фото Юлі з Лупаревого

«Я мрію про фотоапарат, хочу, щоб скоріш закінчилася війна, скоріше зустрітися з подругою, яка зараз у Польщі», — це мрії Валерії, 12 років, село Першотравневе.

Фото 12-річної Валерії Фото 12-річної Валерії

Даниїл у свої 9 років додав до списку бажань також додав кінець війни, а ще — розвиток рідного села Лупареве, та нове хобі.

Фото Даниїла

Побачити більше світлин та бажань дітлахів можна на платформі проєкту в Instаgram, а також на офіційному сайті.

Фото 12-річної Поліни з Нововасилівки Фото 10-річного Дениса з Лупаревого

Проєкт Behind Blue Eyes реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

Нагадаємо, оператор-постановник гурту Imagine Dragons Тай Арнольд приїхав у Новогригорівку, щоб побачити на власні очі відбудований будинок 15-річного Сашка, який став героєм їх кліпу.

Історія Сашка з Новогригорівки на Миколаївщині

Кліп «Crushed» вийшов у травні 2023 року. Протягом всього відеоряду шанувальникам гурту показували кадри зі зруйнованого села Новогригорівка та знайомили з головним героєм. Кліп був знятий, щоб підтримати напрям «Відбудова України».

Пізніше у серпні концерті гурту у Варшаві Сашко підняв прапор України.

Через місяць після релізу кліпу у Новогригорівці завдяки донору UNITED24, мережі «Аврора», почали відбудовувати будинок Сашка.

Також повідомлялося, що кліп Crushed номінували на MTV Music Video Awards в категорії «Відео задля добра».