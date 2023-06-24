На Миколаївщині почали відбудувати будинок 14-річного хлопця, який став героєм кліпу американського гурту Imagine Dragons.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці United24.

«Памʼятаєте 14-річного Сашка з кліпу Imagine Dragons? Хлопець понад усе мріяв повернутися до свого будинку, вщент зруйнованого російськими обстрілами. Ми щасливі, що мрія Сашка скоро здійсниться», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кліп був знятий на пісню Crushed.

Зазначається, що його будинок в селі Новогригорівка на Миколаївщині почали відбудовувати завдяки постійному донору United24 – мережі мультимаркетів «Аврора». Роботи мають завершити за кілька місяців.