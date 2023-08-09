Кліп гурту Imagine Dragons на пісню «Crushed», героєм якого став 14-річний Сашко з села Новогригорівка на Миколаївщині, номінували на MTV Music Video Awards в категорії «Відео задля добра».

Про це йдеться на сайті MTV, пишуть «НикВести».

Також серед інших номінантів категорії «Відео задля добра»: Alicia Keys «If I Ain’t Got You», Bad Bunny «El Apago‌n», Demi Lovato «Swine», Dove Cameron «Breakfast», Maluma «La Reina».

Наразі на сайті MTV триває голосування. Одна людина може залишити під однією категорією до 20 голосів.

Нагадаємо, у кліпі «Crushed» протягом всього відеоряду шанувальникам гурту показували кадри зі зруйнованого села Новогригорівка та знайомили з головним героєм. Кліп був знятий, щоб підтримати напрям «Відбудова України».

У ролику показали будинок Сашка та його вбитих сусідів, а також розповіли, як школяр ховався в бомбосховищі. Дитина, яка пережила пекло, ніби провела глядачам екскурсію по зруйнованій школі, бібліотеці та вулицям, де з землі стирчать ракети.

Через місяць після релізу кліпу у Новогригорівці почали відбудувати будинок Сашка.