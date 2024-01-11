Оператор-постановник Imagine Dragons Тай Арнольд у Новогригорівці, фото: UNITED24

Оператор-постановник гурту Imagine Dragons Тай Арнольд приїхав у Новогригорівку, щоб побачити на власні очі відбудований будинок 15-річного Сашка, який став героєм їх кліпу.

Про це повідомляє United24.

Історію про зруйнований будинок Сашка показав світові саме Тай Арнольд, коли перебував в Україні з волонтерською місією. Проникливі кадри стали частиною кліпу на трек Crushed і змінили життя хлопця.

Сашко та Тай Арнольд, фото: UNITED24

― Я просто хлопець із камерою, який опинився в потрібному місці в потрібний час. Додайте зняті мною кадри у кліп Imagine Dragons, потім долучіть UNITED24 та «Аврору» ― і отримаєте справжнє диво. Це гарний приклад того, як разом люди можуть зробити щось дійсно особливе, ― поділився Тай Арнольд.

Відбудувати житло допоміг донор United24 — мережа мультимаркетів «Аврора», тому разом побачити новий дім Сашка приїхав і співзасновник мережі Лев Жиденко.

— Одна з цінностей «Аврори» — даруй добро добровільно. Захотілось відновити цей будинок для того, щоб це був такий сигнал, що навіть під час жахіть та розрухи через війну, все одно є надія і може трапитись диво, — розповів Лев Жиденко.

Показуючи сам дім, мама хлопця розказала, що навіть і не думала, що будинок буде відбудовано з нуля. На згадку про це жінка попросила дизайнерів створити в домі фотоколажі на стіні одній з кімнат, де зібрані кадри з першого знайомства, зйомок кліпу, концерту в Варшаві та відбудови їх житла.

Історія Сашка з Новогригорівки на Миколаївщині

Кліпі «Crushed» вийшов у травні 2023 року. Протягом всього відеоряду шанувальникам гурту показували кадри зі зруйнованого села Новогригорівка та знайомили з головним героєм. Кліп був знятий, щоб підтримати напрям «Відбудова України».

Пізніше у серпні концерті гурту у Варшаві Сашко підняв прапор України.

Через місяць після релізу кліпу у Новогригорівці завдяки донору UNITED24, мережі «Аврора», почали відбудовувати будинок Сашка.

Також повідомлялося, що кліп Crushed номінували на MTV Music Video Awards в категорії «Відео задля добра».