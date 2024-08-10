Віктор Ляшко разом з Віталієм Кімом та Юрієм Гранатуровим, Миколаїв, 8 серпня, фото: Миколаївська ОВА

У Миколаївській області доробляють експертизу на відновлення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Вартість проєкту складе 700 мільйонів гривень.

Про це у пʼятницю, 9 серпня, під час брифінгу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що 8 серпня під час робочого візиту міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка область отримала доручення на підготовку великого проєкту з відновлення однієї з лікарень. Однак Віталій Кім не уточнив, про який саме медкзаклад йшла мова.

Голова ОВА пояснив, що це друга черга відновлення дитячої лікарні. Однак влада має завершити кспертизу проєкту, аби встигнути отримати кошти.

— Це друга черга відновлення обласної дитячої лікарні на 700 мільйонів гривень, яка планує запуститись. Гроші під це у Віктора Кириловича (Віктор Ляшко, очільник МОЗу, — прим.) є. Наше завдання встигнути доробити експертизу, щоб ці гроші отримали сами ми, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, на території КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» побудують нову захисну споруду. На це витратять 69 мільйонів 809 тисяч 400 гривень.

Неналежний стан дитячої обласної клінічної лікарні

Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.