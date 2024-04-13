Ремонт водопровідної мережі. Фото для ілюстрації

Мигіївська сільська рада, що на Миколаївщині, оголосила тендер на коригування робіт по капітальному ремонту водопровідної мережі у селі Софіївка Первомайського району.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

На це планують витратити 12 мільйонів 508 тисяч 118 гривень. Подібний тендер було оголошено у листопаді 2023 року, тоді вартість робіт оцінили у 15 мільйонів 366 тисяч гривень, однак торги відмінили через порушення законодавства у сфері публічних закупівель. У розʼясненні до процедури зазначається, що замовник не правильно розрахував вартість деяких робіт.

Скриншот з ProZorro

Зазначимо, що раніше, у червні 2023 року, Мигіївська сільрада оголосила тендер по цьому ж проекту на 2 мільйони 749 тисяч 735 гривень. Тоді загальна вартість капітального будівництва складала 18 мільйонів 98 тисяч 558 гривень, з яких 4 мільйони 427 тисяч 300 гривень використали в 2021 – 2022 році.

Однак торги по тендеру на 2,7 мільйони також не відбулися у звʼязку з відсутністю учасників тендерної пропозиції.

Скриншот з ProZorro

Відповідно до останнього тендеру по коригуванню робіт на суму 12,5 мільйонів, ремонт водопровідної мережі у Софіївці мають завершити до 31 грудня цього року. До переліку робіт входять:

Загально-будівельні (розробка грунту, прокладання нових труб, встановлення іншого обладнання)

Монтаж обладнання насосної камери (встановлення насосу, лічильників, фільтрів, електрообладнання)

Встановлення водонапірні башти

Роботи з благоустрою (озеленення прилеглої території)

Нагадаємо, що у серпні 2023 року стало відомо, що Європейський інвестиційний банк надасть 13 мільйонів гривень на відновлення водопровідної мережі у селі Софіївка Первомайської громади Миколаївської області.