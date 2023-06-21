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На Миколаївщині у селі Софіївка Первомайського району виконають капітальний ремонт водопровідної мережі.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту водопровідної мережі в селі Софіївка 18 мільйонів 98 тисяч 558 гривень, з яких 4 мільйони 427 тисяч 300 гривень використали в 2021 – 2022 році.

Зараз тендер оголосили на бюджетне призначення 2023 року. Мигіївська сільська рада планує витратити на третю чергу ремонту 2 мільйони 749 тисяч 735 гривень. Також зазначається, що подальші роботи виконуватимуть за наявності бюджетних асигнувань.

На цьому етапі робітники вириють траншеї та встановлять труби, встановлять артезiанський насос iз заглибним електродвигуном, необхідні лічильники та фільтри для очищення води. Також облаштують ділянку та встановлять башту Рожновского об’ємом 50м3 з висотою опори 18м. Технічною документацією передбачено і облаштування зовнішньої мережі електропостачання та блискавкозахисту.

Всі роботи виконуватимуть з 5 липня до 5 вересня. Виконавця обернуть на аукціоні 29 червня.

Раніше повідомлялося, що в мікрорайоні Миколаєва Північний замінено 960 метрів водопроводної мережі.