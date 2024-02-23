За даними досліджень «Українського ветеранського фонду», близько половини опитаних респондентів кажуть, що не бачать себе там, де вони працювали до війни. При цьому понад 60% ветеранів та військовослужбовців хочуть відкрити власну справу, адже за час служби отримали нові знання, такі як управління людьми та навички кризової комунікації. Разом з тим, отримані знання на фронті, потребують адаптації до вимог мирного часу.
У Миколаєві та ще 7 містах України стартувала програма реінтеграції ветеранів. Основним напрямком програми є проведення освітніх курсів для ветеранів та їхніх родин. Для того аби детальніше дізнатись про даний проєкт, його цілі та завдання «НикВести» поспілкувались із координаторкою проєкту підтримки ветеранів та їхніх родин у Миколаєві Олександрою Ющишеною.
Олександра – дружина військового. Її чоловік пішов захищати нашу державу на другий день повномасштабного вторгнення військ РФ, тож з того часу вона залишилась у Миколаєві разом із сином.
«Як би прикро це не звучало, але ми живемо паралельними життями. Він – на фронті, ми з сином – в умовно мирному Миколаєві. Коли ці два світи перетинаються, то іноді виникають непорозуміння, які завжди вирішуються діалогом. Мені пощастило познайомитися з людьми, які розуміють, що це не ветерани потребують інтеграції у суспільство, а суспільство має зробити все від нього залежне для повноцінного повернення наших воїнів», – розказала вона.
Разом зі Олександрою Ющишеною працюють дві асистентки ветеранів: Анна Сальник та Анастасія Білоусова.
«У Анни є рідні у війську, а у Насті – чоловік. Тому ми не на словах розуміємо тематику. Зараз саме завдяки цій команді ми поступово реалізовуємо наш проєкт», – розповіла Олександра.
Одним з основних напрямків у проєкті реінтеграції ветеранів є бізнес-школа «Від ідеї до дій». Слухачі цього курсу отримають необхідні знання для відкриття власної справи.
«Програма цього курсу передбачає, що студенти бізнес-школи матимуть готовий бізнес-план, який можна буде подавати на грантові конкурси з підтримки ветеранських підприємств. Розуміючи, що теорія і практика – різні речі, ми працюємо над тим, щоб долучити до участі у бізнес-школі діючих бізнесменів, які стануть менторами для ветеранів та їхніх родин», – поділилась Олександра Ющишена.
Як відомо, в рамках проєкту миколаївські ветерани можуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 тисяч євро на розвиток власної справи. Таку програму підтримки запровадив Центр навчання і освіти дорослих «Південь» у партнерстві з організацією DVV International в Україні та за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.
На цей рік центр запланував навчальний курс «3D друк: Від моделі до виробу», курси з шиття чоловічого та жіночого одягу, майстер-класи з гончарства «Територія радості», курси проєктного менеджменту, а також психологічні, юридичні та карʼєрні консультації.
Ще однією зі складових проєкту є арттерапевтичні техніки.
Ветерани та їхні родини можуть відвідати такі майстер-класи:
Арткоучинг. Учасники знайдуть відповідь, де знайти внутрішній резерв.
Ароматерапія. Учасники навчаться виготовляти аромосвічки та дізнаються, як кожен аромат впливає на психологічний і фізичний стан людини.
В’язання пальцями. Один з методів медитації, відпочинку та психологічного розвантаження.
Майстер-клас з епоксидної смоли. Учасники опанують технологію виготовлення різних виробів з епоксидної смоли.
Правопівкульний живопис і таврійський розпис на магнітах. Малювання допомагає визволити емоції, поліпшити психічний стан та знизити рівень стресу.
«Головна ціль арттерапії – гармонізація психічного стану через розвиток здатності самовираження і самопізнання», – розповіла асистентка проєкту Анна Сальник.
Також кооринаторка проєкту розповіла, що за три місяці роботи вони вже отримали понад 200 запитів від ветеранів та їхніх родин.
«Наразі військові – це велика спільнота з високими соціальними звʼязками. Це значить, що коли людина повертається з війни, то вона може втратити звʼязок зі своєю «зграєю», а якщо до цього ще додати виокремлення ветеранів з суспільства у певну групу, то, можливо, воїн буде почувати себе ще більш самотнім. Думаючи про це, ми й вирішили приділяти більше уваги саме родинам ветеранів та їхнім друзям, бо саме ці люди першими зустрічають тих, хто повертається з війни», – розповіла Олександра Ющишена.
Зазначимо, що комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва» стала партнером проєкту. Наталія Євлоєва, експертка з реінтеграції ВПО, ветеранів та членів їх родин Офісу відновлення та розвитку Миколаєва, розповіла, що агенція надає допомогу у проведенні заходів, інформуванні, а також у налагодженні якісної комунікації із владою.
«Для «Агенції розвитку Миколаєва», та особисто для мене, даний проєкт є дуже важливим, оскільки він допомагає ветеранам, ветеранкам та членам їх родин почати проходити складний шлях реінтеграції у цивільне життя. Допомагає родинам налагоджувати втрачені зв’язки», – поділилась вона.
Олександра Ющишена розповіла, що наразі шукають приміщення для першого клубу родин та друзів ветеранів, «місця, куди зможуть звернутися близькі військових, щоб навчитися спілкуватися один з одним». Мета таких клубів – створення затишного простору для ветеранів.
«Агенція розвитку Миколаєва» активно займається пошуком інвестицій у створенні клубу для ветеранів, їхніх родин та друзів», – додала Олександра.
Також Наталія Євлоєва розповіла, що наразі агенція проводить переговори з міжнародними стейкхолдерами для пошуку фінансування:
«Разом з Миколаївською міською радою здійснюємо пошук приміщення, яке можна було б використати для цього центру та в подальшому плануємо підтримувати діяльність цього центру».
Ще одне завдання клубу ветеранів, ветеранок та їхніх родин просвітницька робота з тими, хто надає послуги та комунікує з ветеранами.
«Зокрема, ми плануємо, щоб наші експерти проводили зустрічі з продавцями магазинів, аптек, роботодавцями та всіма тими, з ким будуть перетинатися ті, хто повертається з війни. Ми впевнені, що це суспільство має бути готовим зустрічати ветеранів, а не тільки військові повинні думати про те, як повертатися до цивільного життя», – розповіла Олександра Ющишена.
Щоб долучитись до проєкту ветерани та їх родини мають зареєструватися за посиланням.
Додамо, що у березні цього року зʼявляться буклети із корисними контактами для ветеранів: психологічна та юридична підтримка, реабілітація, громадські обʼєднання.
Нагадаємо, 11 грудня у Миколаєві відбулися громадські обговорення «Можливості для ветеранів та їхніх родин. Миколаївщина», метою яких було створити мапу можливостей для ветеранів та їхніх родин.
1) Департамент соціального захисту населення миколаївської ОВА:
Телефон довіри: (0512) 56-30-80
2) Обласний центр соціальних служб:
Телефон: (0512) 37-64-92
3) Міністерство соціальної політики (щодо питань протезування).
4) Центр реабілітації Care4You:
Адреса: вулиця Пушкінська, 48.
6) Центр освіти і навчання для дорослих «Південь».
7) Уповноважений верховної Ради України з прав людини:
Гаряча лінія 0800-50-17-20, 044-299-74-08
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За даними досліджень «Українського ветеранського фонду», близько половини опитаних респондентів кажуть, що не бачать себе там, де вони працювали до війни. При цьому понад 60% ветеранів та військовослужбовців хочуть відкрити власну справу, адже за час служби отримали нові знання, такі як управління людьми та навички кризової комунікації. Разом з тим, отримані знання на фронті, потребують адаптації до вимог мирного часу.
У Миколаєві та ще 7 містах України стартувала програма реінтеграції ветеранів. Основним напрямком програми є проведення освітніх курсів для ветеранів та їхніх родин. Для того аби детальніше дізнатись про даний проєкт, його цілі та завдання «НикВести» поспілкувались із координаторкою проєкту підтримки ветеранів та їхніх родин у Миколаєві Олександрою Ющишеною.
Олександра – дружина військового. Її чоловік пішов захищати нашу державу на другий день повномасштабного вторгнення військ РФ, тож з того часу вона залишилась у Миколаєві разом із сином.
«Як би прикро це не звучало, але ми живемо паралельними життями. Він – на фронті, ми з сином – в умовно мирному Миколаєві. Коли ці два світи перетинаються, то іноді виникають непорозуміння, які завжди вирішуються діалогом. Мені пощастило познайомитися з людьми, які розуміють, що це не ветерани потребують інтеграції у суспільство, а суспільство має зробити все від нього залежне для повноцінного повернення наших воїнів», – розказала вона.
Разом зі Олександрою Ющишеною працюють дві асистентки ветеранів: Анна Сальник та Анастасія Білоусова.
«У Анни є рідні у війську, а у Насті – чоловік. Тому ми не на словах розуміємо тематику. Зараз саме завдяки цій команді ми поступово реалізовуємо наш проєкт», – розповіла Олександра.
Одним з основних напрямків у проєкті реінтеграції ветеранів є бізнес-школа «Від ідеї до дій». Слухачі цього курсу отримають необхідні знання для відкриття власної справи.
«Програма цього курсу передбачає, що студенти бізнес-школи матимуть готовий бізнес-план, який можна буде подавати на грантові конкурси з підтримки ветеранських підприємств. Розуміючи, що теорія і практика – різні речі, ми працюємо над тим, щоб долучити до участі у бізнес-школі діючих бізнесменів, які стануть менторами для ветеранів та їхніх родин», – поділилась Олександра Ющишена.
Як відомо, в рамках проєкту миколаївські ветерани можуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 тисяч євро на розвиток власної справи. Таку програму підтримки запровадив Центр навчання і освіти дорослих «Південь» у партнерстві з організацією DVV International в Україні та за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.
На цей рік центр запланував навчальний курс «3D друк: Від моделі до виробу», курси з шиття чоловічого та жіночого одягу, майстер-класи з гончарства «Територія радості», курси проєктного менеджменту, а також психологічні, юридичні та карʼєрні консультації.
Ще однією зі складових проєкту є арттерапевтичні техніки.
Ветерани та їхні родини можуть відвідати такі майстер-класи:
Арткоучинг. Учасники знайдуть відповідь, де знайти внутрішній резерв.
Ароматерапія. Учасники навчаться виготовляти аромосвічки та дізнаються, як кожен аромат впливає на психологічний і фізичний стан людини.
В’язання пальцями. Один з методів медитації, відпочинку та психологічного розвантаження.
Майстер-клас з епоксидної смоли. Учасники опанують технологію виготовлення різних виробів з епоксидної смоли.
Правопівкульний живопис і таврійський розпис на магнітах. Малювання допомагає визволити емоції, поліпшити психічний стан та знизити рівень стресу.
«Головна ціль арттерапії – гармонізація психічного стану через розвиток здатності самовираження і самопізнання», – розповіла асистентка проєкту Анна Сальник.
Також кооринаторка проєкту розповіла, що за три місяці роботи вони вже отримали понад 200 запитів від ветеранів та їхніх родин.
«Наразі військові – це велика спільнота з високими соціальними звʼязками. Це значить, що коли людина повертається з війни, то вона може втратити звʼязок зі своєю «зграєю», а якщо до цього ще додати виокремлення ветеранів з суспільства у певну групу, то, можливо, воїн буде почувати себе ще більш самотнім. Думаючи про це, ми й вирішили приділяти більше уваги саме родинам ветеранів та їхнім друзям, бо саме ці люди першими зустрічають тих, хто повертається з війни», – розповіла Олександра Ющишена.
Зазначимо, що комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва» стала партнером проєкту. Наталія Євлоєва, експертка з реінтеграції ВПО, ветеранів та членів їх родин Офісу відновлення та розвитку Миколаєва, розповіла, що агенція надає допомогу у проведенні заходів, інформуванні, а також у налагодженні якісної комунікації із владою.
«Для «Агенції розвитку Миколаєва», та особисто для мене, даний проєкт є дуже важливим, оскільки він допомагає ветеранам, ветеранкам та членам їх родин почати проходити складний шлях реінтеграції у цивільне життя. Допомагає родинам налагоджувати втрачені зв’язки», – поділилась вона.
Олександра Ющишена розповіла, що наразі шукають приміщення для першого клубу родин та друзів ветеранів, «місця, куди зможуть звернутися близькі військових, щоб навчитися спілкуватися один з одним». Мета таких клубів – створення затишного простору для ветеранів.
«Агенція розвитку Миколаєва» активно займається пошуком інвестицій у створенні клубу для ветеранів, їхніх родин та друзів», – додала Олександра.
Також Наталія Євлоєва розповіла, що наразі агенція проводить переговори з міжнародними стейкхолдерами для пошуку фінансування:
«Разом з Миколаївською міською радою здійснюємо пошук приміщення, яке можна було б використати для цього центру та в подальшому плануємо підтримувати діяльність цього центру».
Ще одне завдання клубу ветеранів, ветеранок та їхніх родин просвітницька робота з тими, хто надає послуги та комунікує з ветеранами.
«Зокрема, ми плануємо, щоб наші експерти проводили зустрічі з продавцями магазинів, аптек, роботодавцями та всіма тими, з ким будуть перетинатися ті, хто повертається з війни. Ми впевнені, що це суспільство має бути готовим зустрічати ветеранів, а не тільки військові повинні думати про те, як повертатися до цивільного життя», – розповіла Олександра Ющишена.
Щоб долучитись до проєкту ветерани та їх родини мають зареєструватися за посиланням.
Додамо, що у березні цього року зʼявляться буклети із корисними контактами для ветеранів: психологічна та юридична підтримка, реабілітація, громадські обʼєднання.
Нагадаємо, 11 грудня у Миколаєві відбулися громадські обговорення «Можливості для ветеранів та їхніх родин. Миколаївщина», метою яких було створити мапу можливостей для ветеранів та їхніх родин.
1) Департамент соціального захисту населення миколаївської ОВА:
Телефон довіри: (0512) 56-30-80
2) Обласний центр соціальних служб:
Телефон: (0512) 37-64-92
3) Міністерство соціальної політики (щодо питань протезування).
4) Центр реабілітації Care4You:
Адреса: вулиця Пушкінська, 48.
6) Центр освіти і навчання для дорослих «Південь».
7) Уповноважений верховної Ради України з прав людини:
Гаряча лінія 0800-50-17-20, 044-299-74-08