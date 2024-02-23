За даними досліджень «Українського ветеранського фонду», близько половини опитаних респондентів кажуть, що не бачать себе там, де вони працювали до війни. При цьому понад 60% ветеранів та військовослужбовців хочуть відкрити власну справу, адже за час служби отримали нові знання, такі як управління людьми та навички кризової комунікації. Разом з тим, отримані знання на фронті, потребують адаптації до вимог мирного часу.

У Миколаєві та ще 7 містах України стартувала програма реінтеграції ветеранів. Основним напрямком програми є проведення освітніх курсів для ветеранів та їхніх родин. Для того аби детальніше дізнатись про даний проєкт, його цілі та завдання «НикВести» поспілкувались із координаторкою проєкту підтримки ветеранів та їхніх родин у Миколаєві Олександрою Ющишеною.

Суспільство має зробити все від нього залежне для повноцінного повернення наших воїнів

Координаторка проєкту Олександра Ющишена. Фото: НикВести

Олександра – дружина військового. Її чоловік пішов захищати нашу державу на другий день повномасштабного вторгнення військ РФ, тож з того часу вона залишилась у Миколаєві разом із сином.

«Як би прикро це не звучало, але ми живемо паралельними життями. Він – на фронті, ми з сином – в умовно мирному Миколаєві. Коли ці два світи перетинаються, то іноді виникають непорозуміння, які завжди вирішуються діалогом. Мені пощастило познайомитися з людьми, які розуміють, що це не ветерани потребують інтеграції у суспільство, а суспільство має зробити все від нього залежне для повноцінного повернення наших воїнів», – розказала вона.

Разом зі Олександрою Ющишеною працюють дві асистентки ветеранів: Анна Сальник та Анастасія Білоусова.

«У Анни є рідні у війську, а у Насті – чоловік. Тому ми не на словах розуміємо тематику. Зараз саме завдяки цій команді ми поступово реалізовуємо наш проєкт», – розповіла Олександра.

Бізнес-школа для ветеранів

Одним з основних напрямків у проєкті реінтеграції ветеранів є бізнес-школа «Від ідеї до дій». Слухачі цього курсу отримають необхідні знання для відкриття власної справи.

«Програма цього курсу передбачає, що студенти бізнес-школи матимуть готовий бізнес-план, який можна буде подавати на грантові конкурси з підтримки ветеранських підприємств. Розуміючи, що теорія і практика – різні речі, ми працюємо над тим, щоб долучити до участі у бізнес-школі діючих бізнесменів, які стануть менторами для ветеранів та їхніх родин», – поділилась Олександра Ющишена.

Як відомо, в рамках проєкту миколаївські ветерани можуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 тисяч євро на розвиток власної справи. Таку програму підтримки запровадив Центр навчання і освіти дорослих «Південь» у партнерстві з організацією DVV International в Україні та за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.

Навчання для ветеранів та їхніх родин

На цей рік центр запланував навчальний курс «3D друк: Від моделі до виробу», курси з шиття чоловічого та жіночого одягу, майстер-класи з гончарства «Територія радості», курси проєктного менеджменту, а також психологічні, юридичні та карʼєрні консультації.

Ще однією зі складових проєкту є арттерапевтичні техніки.

Ветерани та їхні родини можуть відвідати такі майстер-класи:

Арткоучинг. Учасники знайдуть відповідь, де знайти внутрішній резерв.

Ароматерапія. Учасники навчаться виготовляти аромосвічки та дізнаються, як кожен аромат впливає на психологічний і фізичний стан людини.

В’язання пальцями. Один з методів медитації, відпочинку та психологічного розвантаження.

Майстер-клас з епоксидної смоли. Учасники опанують технологію виготовлення різних виробів з епоксидної смоли.

Правопівкульний живопис і таврійський розпис на магнітах. Малювання допомагає визволити емоції, поліпшити психічний стан та знизити рівень стресу.

«Головна ціль арттерапії – гармонізація психічного стану через розвиток здатності самовираження і самопізнання», – розповіла асистентка проєкту Анна Сальник.

Асистентка проєкту Анна Сальник. Фото: НикВести

За три місяці роботи отримали 200 запитів від ветеранів

Також кооринаторка проєкту розповіла, що за три місяці роботи вони вже отримали понад 200 запитів від ветеранів та їхніх родин.

«Наразі військові – це велика спільнота з високими соціальними звʼязками. Це значить, що коли людина повертається з війни, то вона може втратити звʼязок зі своєю «зграєю», а якщо до цього ще додати виокремлення ветеранів з суспільства у певну групу, то, можливо, воїн буде почувати себе ще більш самотнім. Думаючи про це, ми й вирішили приділяти більше уваги саме родинам ветеранів та їхнім друзям, бо саме ці люди першими зустрічають тих, хто повертається з війни», – розповіла Олександра Ющишена.

Зазначимо, що комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва» стала партнером проєкту. Наталія Євлоєва, експертка з реінтеграції ВПО, ветеранів та членів їх родин Офісу відновлення та розвитку Миколаєва, розповіла, що агенція надає допомогу у проведенні заходів, інформуванні, а також у налагодженні якісної комунікації із владою.

«Для «Агенції розвитку Миколаєва», та особисто для мене, даний проєкт є дуже важливим, оскільки він допомагає ветеранам, ветеранкам та членам їх родин почати проходити складний шлях реінтеграції у цивільне життя. Допомагає родинам налагоджувати втрачені зв’язки», – поділилась вона.

Майстер-клас з епоксидної смоли. Фото: НикВести

Майстер-клас з епоксидної смоли. Фото: НикВести

Майстер-клас з епоксидної смоли. Фото: НикВести

Асистентка проєкту Анастасія Білоусова. Фото: НикВести

Клуб родин та друзів ветеранів

Олександра Ющишена розповіла, що наразі шукають приміщення для першого клубу родин та друзів ветеранів, «місця, куди зможуть звернутися близькі військових, щоб навчитися спілкуватися один з одним». Мета таких клубів – створення затишного простору для ветеранів.

«Агенція розвитку Миколаєва» активно займається пошуком інвестицій у створенні клубу для ветеранів, їхніх родин та друзів», – додала Олександра.

Також Наталія Євлоєва розповіла, що наразі агенція проводить переговори з міжнародними стейкхолдерами для пошуку фінансування:

«Разом з Миколаївською міською радою здійснюємо пошук приміщення, яке можна було б використати для цього центру та в подальшому плануємо підтримувати діяльність цього центру».

Просвітницька робота

Ще одне завдання клубу ветеранів, ветеранок та їхніх родин просвітницька робота з тими, хто надає послуги та комунікує з ветеранами.

«Зокрема, ми плануємо, щоб наші експерти проводили зустрічі з продавцями магазинів, аптек, роботодавцями та всіма тими, з ким будуть перетинатися ті, хто повертається з війни. Ми впевнені, що це суспільство має бути готовим зустрічати ветеранів, а не тільки військові повинні думати про те, як повертатися до цивільного життя», – розповіла Олександра Ющишена.

Щоб долучитись до проєкту ветерани та їх родини мають зареєструватися за посиланням.

Додамо, що у березні цього року зʼявляться буклети із корисними контактами для ветеранів: психологічна та юридична підтримка, реабілітація, громадські обʼєднання.

Нагадаємо, 11 грудня у Миколаєві відбулися громадські обговорення «Можливості для ветеранів та їхніх родин. Миколаївщина», метою яких було створити мапу можливостей для ветеранів та їхніх родин.

Куди може звернутися ветеран

1) Департамент соціального захисту населення миколаївської ОВА:

Телефон довіри: (0512) 56-30-80

2) Обласний центр соціальних служб:

Телефон: (0512) 37-64-92

3) Міністерство соціальної політики (щодо питань протезування).

4) Центр реабілітації Care4You:

Адреса: вулиця Пушкінська, 48.

6) Центр освіти і навчання для дорослих «Південь».

7) Уповноважений верховної Ради України з прав людини:

Гаряча лінія 0800-50-17-20, 044-299-74-08