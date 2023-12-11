У 2024 році миколаївські військові, ветерани війни або члени їхніх родин можуть отримати 20 грантів по 10 тисяч євро на підтримку або відкриття власної справи.

Про це йшлося під час публічних обговорень «Можливості для ветеранів та їхніх родин. Миколаївщина», повідомляє кореспондент «НикВести».

Таку програму підтримки миколаївських ветеранів та їхніх родин запровадив Центр навчання і освіти дорослих «Південь» у партнерстві з організацією DVV International в Україні та за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.

У 2023 році за цією програмою гранти отримало вже 10 осіб. Центр організовує спеціальну бізнес-школу в рамках якої претендентам допомагатимуть писати бізнес-плани, після чого учасники матимуть змогу на конкурсній основі отримати грантову допомогу.

— Окрім того на грант може подаватися навіть дружина ветерана, тоді це буде сімейний бізнес, — розповіла одна з організаторок заходу Анна Сальник.

Нагадаємо, також в Миколаївському обласному центрі зайнятості діють три програми по видачі грантів на відкриття чи розвиток бізнесу. Кошти можуть отримати як військові, так і цивільні.