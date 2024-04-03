В Україні збудували першу підземну школу. Фото: Ігор Терехов/Х

У Харкові завершили будівництво першої в Україні підземної школи завершено.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.

Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Вже цього року за парти сядуть 600 дітей.

В Україні збудували першу підземну школу. Фото: Ігор Терехов/Х В Україні збудували першу підземну школу. Фото: Ігор Терехов/Х В Україні збудували першу підземну школу. Фото: Ігор Терехов/Х

«Висловлюємо подяку нашим міжнародним партнерам, будівельним компаніям та освітянам за втілення цього стратегічно важливого проєкту для Харкова у життя у найкоротші терміни!», — написав Ігор Терехов.

Мер Харкова додав, що у інших районах міста планують продовжити будівництво подібних шкіл.

Раніше повідомлялося, що відбудовувати зруйнований ракетним ударом корпус Миколаївського ліцею №60 у Варварівці збираються повністю за державні кошти — з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.